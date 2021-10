Los problemas de salud de Rocío Flores tras el ‘huracán Rocío Carrasco’

Gente

Mal momento

Rocío Carrasco hizo historia en el ámbito de la crónica social el pasado 21 de marzo. Aquel día se estrenó el primer capítulo de su serie documental, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, en la que rompía su silencio para relatar ante millones de espectadores el calvario que había sufrido a consecuencia del supuesto maltrato físico y psicológico que Antonio David Flores habría ejercido sobre ella. Desde entonces, la imagen pública del malagueño ha quedado muy denostada, pero también la de su hija Rocío Flores, a quien acusó públicamente de haberle propinado una brutal paliza bajo la hipotética coacción de su padre.

No es ningún secreto que Rocío Flores no lo ha pasado nada bien con todo lo que se ha devenido desde el estreno de la serie documental. Ella misma ha explicado en ‘El programa de Ana Rosa’ que ha pasado por uno de los momentos más complicados de su vida, solo superados por la muerte de sus seres queridos. La malagueña atraviesa una etapa muy dura que, según la revista ‘Semana’, podría haber pasado factura a su salud. Este medio asegura que la razón por la que la joven ha perdido tanto peso en los últimos meses no es la dieta o el ejercicio físico, sino el estrés y la ansiedad que sufre a raíz del llamado ‘huracán Rocío Carrasco’.

Rocío Flores ha perdido mucho peso FOTO: @rotrece

Aunque a priori parezca algo positivo, la bajada de peso por estrés o ansiedad puede acarrear consecuencias negativas para la salud, e incluso el temido ‘efecto rebote’ que luego lleva a recuperar todos los kilos perdidos en muy poco tiempo. Rocío Flores ya aclaró en ‘El programa de Ana Rosa’ que ha pedido ayuda a profesionales y que está acudiendo a terapia, una decisión más que acertada que de seguro le permitirá sobrellevar de la mejor forma posible este bache en el que todavía se encuentra.