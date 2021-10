El museo de Rocío Jurado se abre para el rodaje de Rociíto en Chipiona

Egos TV

¡Polémica!

Arropada por el equipo de La Fábrica de la Tele, Rocío Carrasco ha llegado al pueblo natal de su madre para iniciar el rodaje de “En el nombre de Rocío”, la segunda parte de la exitosa docuserie de Telecinco que, previsiblemente, llegará a la parrilla al final del otoño. Pero, en Chipiona, la bella localidad costera donde pasó su infancia y parte de su juventud, la hija de “La más grande” se enfrentará, no sólo a sus recuerdos, sino también a los defensores de los Mohedano, sus tíos y vecinos más célebres.

Aunque Amador Mohedano es el único de los hermanos de Rocío Jurado que sigue viviendo en Chipiona, lo hace en la finca que les dejó Rocío a él y a su hermana Gloria, ambos siguen contando con apoyo entre sus vecinos y, sobre todo, entre los fans de “La más grande”, que argumentan que son los únicos que han defendido la memoria y el recuerdo de la sublime cantante. No se olvidan que, desde la muerte de Rocío Jurado en 2006, su hija les ha dado la espalda en cada acto homenaje que se ha celebrado en el pueblo para honrar su memoria. Por ese motivo, por los múltiples desplantes de su heredera universal, muchos chipioneros se mantienen a favor de los que nunca les han fallado: Ortega Cano, Gloria Camila y los hermanos Mohedano Jurado.

Rocío Flores, Gloria Mohedano y su marido José Antonio , Amador Mohedano, Gloria Camila Ortega y José Ortega Cano durante el 10 aniversario por el fallecimiento de Rocío Jurado en Chipiona FOTO: KCT GTRES

Otras fuerzas vivas del pueblo nada benévolas con la hija de Pedro Carrasco son los integrantes de la Asociación Cultural de Rocío Jurado que, actualmente, preside Gloria Camila Cano Mohedano, su hermana. La hija de Ortega Cano y la cantante no ha dudado en llevar a juicio a su hermana para preservar la imagen de su madre, presentando una demanda de medidas preliminares. Aunque, según asegura Paloma García-Pelayo en LOOK, la cita judicial, prevista para este viernes, ha sido suspendida.

“La titular del Juzgado número 5 de los de Alcobendas-informa García-Pelayo-dictó auto el pasado 30 de septiembre en el que instaba la práctica de diligencias preliminares solicitadas en la demanda presentada por Gloria Camila Ortega contra su hermana Rocío Carrasco. La hija menor de Rocío Jurado y José Ortega Cano reclama judicialmente a su hermana mayor que entregue los escritos de su madre, cuya existencia trascendió a los medios de comunicación en vísperas de la grabación de la docu serie En el nombre de Rocío. El juzgado la citaba este viernes junto a representantes de la productora televisiva y de la cadena para que entregase los mencionados escritos. La oposición de la defensa de Carrasco ha provocado la suspensión del acto”.

Rocío Carrasco acude al juicio por la demanda civil interpuesta por Antonio David Flores José Ramón Hernando / Europa Press 30/04/2021 FOTO: José Ramón Hernando Europa Press

Los que están a favor de Rocío Carrasco: el alcalde, su familia no mediática y gran parte del pueblo.

En el pueblo, Rocío Carrasco mantiene buena relación con el alcalde Luis Mario Aparcero, con quien ha negociado el convenio que permitirá que, por fin, se abra al pública el Museo de Rocío Jurado, y defensor a ultranza de la nueva estrella de Telecinco. Él está facilitando todo lo necesario en su feudo para que, el rodaje de la segunda parte del programa, sea un éxito. Actualmente, las obras de remodelación del museo, para independizar la zona del bar restaurante, los baños y el espacio cultural, ya han terminado. En Chipiona todos suspiran porque se pueda abrir antes del próximo verano.

Rocío Carrasco, Fidel Albiac,José Ortega Cano durante la presentación del sello conmemorativo de " Rocío Jurado en Madrid 22/04/2016 FOTO: La Razón (Custom Credit) ©GTRESONLINE

Rocíito cuenta con más apoyo en el pueblo. El sentir de la calle sigue impactado por el duro relato de Rocío Carrasco en Telecinco, donde aseguró haber sido maltratada por Antonio David Flores. Además, la primogénita de la Jurado mantiene buena relación con parte de su familia materna, a los que ella llama “los no mediáticos”. Por ese motivo, ayer fue vista en casa de su tío Manolín, hermano de la madre de Rocío Jurado y, por tanto, su tío abuelo. Es el menor de los hijos de su abuela Rosario y el único que sigue vivo. Con él y con las hijas de su tío Antonio, que protagonizaron emotivos momentos en la primera parte de la docuserie, sigue manteniendo contacto.

Rocío, sin Fidel Albiac, llegó a Chipiona después del puente de la Hispanidad.

El equipo de rodaje de “En el nombre de Rocío” lleva tres días en Chipiona. Todo se lleva en secreto pero, en el pueblo, todos saben que el museo de Rocío Jurado se ha convertido en el nuevo cuartel general de la productora. La amplitud del polémico espacio cultural, que permanece cerrado, lo convierte en un set ideal. Con el permiso del alcalde se ha improvisado en su interior, un plató bañado de luz y de fondo blanco, y un lugar perfecto para maquillar y peinar a los protagonistas de algunos capítulos del programa. Así, nos confirman que allí se han maquillado a varios vecinos de Chipiona que tenían relación con Rocío Jurado y que han grabado un spot para la docu serie.

Rocío Carrasco lleva una legión de cámaras detrás, no todas de la productora, también de agencias de prensa que siguen sus pasos. Según nos comentan testigos presenciales del rodaje, Fidel Albiac no la ha acompañado en esta ocasión a Chipiona. La posibilidad de que Rocíito pueda encontrarse con algunos de sus familiares mediáticos, como Amador y Gloria, o algunos de sus detractores, dando lugar a algún momento incómodo, no se descarta. En cualquier caso, tampoco preocupa. El espectáculo debe continuar.