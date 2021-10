Ana Obregón recupera su foto más especial: “Soy millonaria en dolor y en recuerdos bonitos”

Gente

Recuerdos

Ana Obregón ha vuelto a publicar un post en su cuenta de Instagram que ha encogido el corazón de sus más de 800.000 seguidores, y es que aprovechando que se acerca el Día de Todos los Santos, ha quiero recordar a sus seres más queridos que ya no se encuentran a su lado en cuerpo, aunque sí en alma. “Recuerdos”, así es como ha titulado la fotografía que ha colgado en la red social, en la que podemos ver a una jovencísima Ana junto a sus padres, Antonio y Ana María, que falleció el pasado mes de mayo a los 95 años.

“Cuando ya no puedo vivir mi realidad abro mi cajón de los recuerdos. Como este atardecer con mis padres cuando era una adolescente feliz con un montón de sueños por cumplir, aunque luego la vida me los robara. Y me siento afortunada, porque aunque sea millonaria en dolor sobre todo soy millonaria en recuerdos bonitos y en todos los momentos que he dedicado a las personas que quiero”, confiesa.

“Mamá, pensé que te gustaría recordar ese atardecer con el amor de tu vida y tu hija que te quieren infinito. Desde donde estés…”, reza la presentadora.

Un bonito recuerdo que ha recibido el cariño de todos sus seguidores que han reaccionado con emoticonos de corazones y más de 38.000 likes.