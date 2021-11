Ana Obregón diseña una Menina en homenaje a su hijo Aless Lequio: “Todo lo que haces con amor es eterno”

Gente

Madrid se llena de Meninas. Por cuarto año, nuevos rostros conocidos diseñan su propia figura para formar parte de las Meninas Madrid Gallery que decorarán las principales calles de la capital. El escritor Boris Izaguirre, el chef José Andrés, la presentadora Anne Igartiburu o la cantante Diana Navarro son algunos de los personajes que se han unido a este proyecto.

Tmbién lo ha hecho la actriz Ana Obregón, que además ha querido con ello rendir homenaje a su hijo Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 a causa del cáncer.

La Menina de la presentadora estará expuesta en la calle Serrano y tendrá una altura de 1,80. La obra, de nombre Gladiator, es de color azul y tiene la cara de su hijo en blanco en la parte frontal de la falda. Junto al rostro del joven se puede leer: “Todo lo que haces en esta vida con amor tiene eco en la eternidad”.

La vida de la bióloga se ha convertido en un permanente recuerdo de su hijo. Sus redes sociales se han llenado desde entonces de fotos del joven que ha dejado en la querida actriz un vacío difícil de llenar.

Hace cinco días, quiso recordar a sus seres más queridos con una fotografía que tituló en sus redes sociales, donde cuenta con más de 800.000 seguidores, “Recuerdos”. En ella se puede ver a una jovencísima Ana Obregón junto a sus padres, Antonio y Ana María, que falleció el pasado mes de mayo a los 95 años.

“Cuando ya no puedo vivir mi realidad abro mi cajón de los recuerdos. Como este atardecer con mis padres cuando era una adolescente feliz con un montón de sueños por cumplir, aunque luego la vida me los robara. Y me siento afortunada, porque aunque sea millonaria en dolor sobre todo soy millonaria en recuerdos bonitos y en todos los momentos que he dedicado a las personas que quiero”, confiesa.