Juan José Ballesta, “mazo triste”, anuncia su ruptura con Jakeline

Gente

Amor

Después de la dolorosa ruptura de su relación con Verónica Rebollo, la madre de su hijo, Juan José Ballesta confesaba hace tan solo un mes que volvía a sonreír al lado de otra mujer, Jakeline. “Sí que puedo decir que vuelvo a estar feliz y locamente enamorado”, escribía el actor junto a una imagen de él con su nueva novia.

“Jakelin espero compartir mi vida entera a tu lado y hacerte la mujer más feliz del mundo, porque te lo mereces”, publicaba entonces un enamorado Juan José. Una historia de amor que, lamentablemente, no ha durado mucho y que el propio protagonista se ha encargado de anunciar su ruptura a través de la misma red social.

“Estoy escribiendo llorando y mazo triste por la ruptura de mi Jakeline. Pero hay que seguir adelante. Una puerta se cierra y otra se abre. Y si no se abre la partimos y la reventamos”, escribía en stories el protagonista de ‘El bola’. “Es obvio que llegará el día en el que saldrá el sol e intentará hacernos florecer de nuevo, pero nosotros ya no estaremos para nadie. Viviremos en la sombra sin poder ya dar nuestro amor a través de nuestros pétalos y flores que nunca florecieron por culpa del puto desamor. Yo me piro ¿A dónde? A donde el destino me lleve. A Tanzania a ayudar a los más necesitados”.

Un misterioso mensaje con el que Juan José Ballesta abre su corazón para todos sus seguidores y, roto de dolor, anuncia su ruptura. Aunque ha preferido no detallar los motivos de esta.