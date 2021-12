Isa Pantoja estalla contra Omar Montes y destapa su peor cara

Gente

Harta

Omar Montes se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los artistas más queridos por la opinión pública. Su apariencia humilde e inocente le ha llevado a ganarse a buena parte de los espectadores y demás rostros conocidos, como la mismísima Ana Rosa Quintana, que parece guardar hacia él un cariño muy especial. Sin embargo, el cantante podría tener un lado oculto aficionado a la mentira y la fantasía, tal y como Isa Pantoja, su exnovia, acaba de revelar. La joven hace referencia a uno de los episodios que el de Pan Bendito narra en su libro, ‘Mi vida mártir’, y asegura que lo que cuenta no se corresponde con la realidad.

Entre las páginas de la obra, Omar Montes asegura que Isa Pantoja estuvo a punto de ser secuestrada por una peligrosa banda y que fue él quien la salvó de los criminales. “Algo no me gustó, no me dio buen rollo. No quiero ni pensar lo que hubieran hecho con Isa. Me habían mosqueado porque no tenían buena pinta y en aquella ocasión se cumplió aquello de piensa mal y acertarás. Isa es una chica de buena familia y era carne de cañón para pedir un rescate o lo que fuera”, señala el cantante. Una historia que, según la aludida, no tiene nada de verdad.

Ana Rosa Quintana y Omar Montes FOTO: La Razón Mediaset

Isa Pantoja se ha mostrado muy enfadada en ‘El programa de Ana Rosa’ y ha tachado de “fantasía” la historia de Omar Montes, comparándola con aquella vez en la que también aseguró que había robado una muñeca de porcelana de Cantora. Además, la hija de la tonadillera ha lanzado una seria advertencia al intérprete de ‘Alocao’ y le ha pedido que deje de hablar de ella. “A mí no me gustan estas cosas porque me recuerdan el pasado y no me gusta. Ya no somos nada, como diría mi prima Anabel: ‘se acabó, finito, c’est fini’”.

De este modo, Isa Pantoja ha puesto de manifiesto el lado oculto de Omar Montes, una predisposición a la mentira y la fantasía con tal de dar qué hablar y seguir en la cresta de ola.