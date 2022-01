El último vuelo de Jaime Ostos, hoy a las ocho de la tarde

María Ángeles Grajal y Jaime Ostos tenían previsto dar por finalizada su estancia en Colombia el pasado 8 de enero. Habían pasado las navidades entre Cartagena de Indias, Baru en las islas del Rosario y Bogotá. El destino, como sucede tantas veces cambio esos planes felices por la tragedia. El torero fallecía de infarto a los 90 años después de haber pasado unos días felices y movidos con bailes, excursiones en barco, paseos por los lugares más emblemáticos donde había triunfado profesionalmente y sobre todo compartiendo la alegría con su mujer y sus íntimos amigos. Si viuda no tiene palabras para expresar tanto dolor “No me lo puedo creer. Me despierto y pienso que se ha levantado antes que yo. No sé cómo voy a poder sobrellevar su ausencia. Era pura vitalidad y el primero que me convencía para salir a divertirnos. Para él era como casi una necesidad el sentirse activo. Me decía “María Ángeles, no quiero morirme en un hospital ni en la cama”. Como testigo presencial de esos días que compartí con ellos ratifico esas ganas de vivir de Ostos. En su época activa recibió dos veces la extremaunción por las terribles cogidas en la plazas de toros. El año pasado estuvo ingresado por COVID en la UCI. También salió y su muerte ha sido como él quería tras unos días de fiesta y diversión.

Después de un almuerzo en uno de los restaurantes preferidos del matrimonio en Bogotá se echó una siesta. Cuando la doctora entró horas después ya fue cuando el destino dejó de repartir buenas cartas al torero. No hubo nada que hacer como contaba rota de dolor la doctora Grajal: “Yo le decía, Jaime despierta, Jaime, despierta. No podía ser lo que estaba pasando. Y así se fue el amor de mi vida se fue”.

Jaime Ostos,Maria Angeles Grajal in Madrid 02 May 2021 FOTO: UAT GTRES

Hoy martes a las ocho de la noche hora colombiana María Ángeles Grajal acompañada de sus íntimos amigos Ivette Uhia y el torero retirado Gitanillo de América toman un vuelo de Air Europa con las cenizas de su marido. “El viaje más terrible de mi vida y que nunca imagine ni en mis peores pesadillas”. José Hidalgo, dueño de la compañía e íntimo amigo de la pareja desde siempre y su hija María José se han encargado de todos los trámites. A mediodía de mañana llegaran al aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez donde le estarán esperando sus cuatros hijos María Gabriela, Jaime, Jacobo y Gisela.

El día 20 como anunciaron en Instagram su amiga la empresaria Maika Pérez de Cobas que también compartió días de fiesta con el torero y María Ángeles en Cartagena de Indias se celebrará una misa funeral en la iglesia de Santa Bárbara en Madrid. En Bogotá, el mismo lunes hubo una liturgia en la iglesia de Santa Rita a la que acudieron seguidores y amistades colombianas así como el embajador de España. Gitanillo de América le dedico una emotiva despedida cantando desde el altar “Algo se muere en el alma cuando un amigo se va”.