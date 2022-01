Isabel Pantoja se crece ante la venganza

No hay semana en que Isabel Pantoja no se convierta en noticia. Unas veces, por ella misma, y otras, por la tribu de colaterales que la rodean y que facturan a su costa. El último en hacerlo ha sido Julián Muñoz, que a través de la docuserie centra el foco principal de su historia en la folclórica. Muy lejos quedan aquellos años en que el exalcalde condenado preguntaba públicamente a la que era su novia: «Gitana, ¿tú me quieres?».

Ante este nuevo capítulo, Pantoja tiene que hacer frente a este revés mediático en unos momentos en los que su estado emocional no es bueno. Y no por esta traición, sino por la soledad que le dejó la muerte de su madre. Durante los últimos años estuvo dedicada a ella y no salía de Cantora.

Tampoco se relacionaba fuera del reducidísimo círculo familiar que forman Agustín, Anabel y su hija Isa. Ha sido ella la que ha comunicado que su madre estaba en una situación complicada, pero que no eran ciertas algunas informaciones que aseguraban que padecía una fuerte depresión que no la permitía salir de la cama.

«No está bien, pero no es verdad lo que se ha dicho. La muerte de mi abuela y las cosas de mi hermano le han afectado. Hablo con ella y no está para celebrar nada. En cuanto esté más animada, iré con Albertito. ¡Claro que está triste! Y que Julián remueva lo que fue un proceso doloroso y que no ha superado, no le va a hacer ningún bien», explicaba a quien esto firma la colaboradora de «El Programa de Ana Rosa».

Isabel Pantoja en uno de sus conciertos FOTO: Román Ríos EFE

Efectivamente la cantante no lo tiene fácil para salir adelante emocionalmente, pero sí ha recibido buenas noticias. Las más importantes tienen que ver con el apartado laboral. Desde su último concierto en Jerez, nada se sabía de su agenda laboral, que aparentemente se presentaba vacía. No ha sido así, y tiene previsto una serie de galas para este 2022 en Chile. Después, y aún sin cerrar, viajaría a México, donde tiene un potentísimo club de fans y muchos amigos que la recibirán con los brazos abiertos. Después de que su hijo Kiko la acusara públicamente de robar su herencia y la tachara de mala madre, hubo un punto de inflexión en ella y desde entonces baraja dejar España e instalarse donde está segura de que recibirá el cariño que le falta.

Otra de las complicaciones a las que se enfrenta son sus deudas con la Agencia Tributaria, que, dicen, asciende al millón de euros. En este sentido, y como publicaba LA RAZÓN, Pantoja recibió una buena noticia el diciembre pasado de parte de Hacienda, que le tendría que devolver 250.00 euros en compensación por un fallo de forma en una de las reclamaciones.

Pero no todo son disgustos o traiciones en su mundo. Pantoja también se rodea de nombres que todavía mantienen un nexo con ella sin interés en cobrar cheques. Tal es el caso de Cristina, «la Piloto». Su apodo le viene de su marido, que trabajaba en la aviación, del que enviudó hace unos años. Precisamente, por unas visitas de Isabel al hospital en el que se encontraba su esposo enfermo, se desataron los rumores y se pensó que la tonadillera se podría haber realizado alguna operación de cirugía estética. Fue la propia Cristina quien explicó lo que sucedía. Lleva muchos años compartiendo con Isabel lo bueno y lo malo. Vive en Madrid, en la zona de Arturo Soria, y allí se ha refugiado en muchas ocasiones la cantante cuando ha necesitado un hombro amigo en el que llorar. Ahora, junto con Agustín, es su mejor apoyo.