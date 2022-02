Lolita Flores, positivo en coronavirus: última hora de su estado de salud

La pandemia de coronavirus sigue haciendo estragos en el mundo y la variante ómicron deja las cifras de contagios más elevadas desde que se tienen registros. El patógeno avanza imparable y ya demostró desde el primer momento que no entiende de clases ni profesiones. Nadie se libra de poder contagiarse, ni siquiera los rostros más conocidos. En esta ocasión le ha llegado el turno a Lolita Flores, que acaba de dar positivo en un test de antígenos, tal y como ella misma ha mostrado a través de su cuenta oficial de Instagram.

Por fortuna, la cantante parece encontrarse bien, aunque ha reconocido que al principio de la enfermedad los síntomas fueron algo más duros. “Buenas tardes, soy positiva. Llevo unos días así, los primeros malos, ahora voy mejorando. Estoy en mi casa, me he ido salvando estos años, pero al final lo he pillado, como cualquiera”, ha señalado Lolita Flores, que por lo visto se enfrenta por primera vez al coronavirus. Además, la artista ha aprovechado para recordar lo que se comentaba anteriormente: El covid no entiende de trabajos, ni de razas ni edades, ni apellidos ni profesiones, ni de religiones ni de sexualidad, es un bicho que está y seguirá. ‘Paciencia, Lolita’, me digo a mí misma”.

Lolita Flores ha querido enviar un mensaje tranquilizador y de sus palabras se entiende que, poco a poco, va mejorando. “Cuando se va la la oscuridad, llega la luz, y la luz está llegando, así que gracias, gracias y gracias”, ha escrito en su cuenta de Instagram, antes de añadir que está noche estará muy pendiente de ‘Tu cara me suena’, el programa en el que ejerce de jurado, desde la comodidad de su cama.

Antonio Banderas o Itziar Castro han sido algunas de las caras conocidas que, a través de sus redes sociales, han deseado a Lolita Flores una pronta recuperación, a lo que ella ha respondido con un sincero “gracias a todos. Estoy mejor y hay que pasarlo”.