David Bustamante sobre Yana Olina: “Es la mejor persona que he conocido en mi vida”

Ultimando los detalles de su próximo disco y contando los días para comenzar la completa gira con la llevará el musical ‘Ghost’ por toda España, David Bustamante reapareció en un concierto especial con motivo del día de San Valentín asegurando que “Soy muy romántico”. Una fecha muy especial en la que aprovechó para hablar con la prensa sobre su bonita historia de amor con Yana Olina, con la que presume ya de casi cuatro años de relación.

“Yana es una persona muy especial. Me harto de decirlo pero es así. La persona que me completa, que me llena. La persona que amo y la mejor persona que he conocido en mi vida. La suerte que tenemos los que la conocemos, es un ángel. La mejor persona, en general. Es ideal”, confesó a Europa Press.

El cantante David Bustamante durante su actuación en el concierto "Dial Únicas", organizado por Cadena Dial, este lunes en el Teatro Coliseum de Madrid. FOTO: Kiko Huesca EFE

Pero no solo de la bailarina, Bustamante también quiso presumir de su otro gran amor: su hija Daniella, de 13 años. El cantante se mostró de lo más orgulloso: “Me sacó el otro día un notable alto. Yo estoy contento ya con eso, con que apruebe, por favor. En casa de herrero, cuchillo de palo. Una maravilla, ya se ha puesto las pilas. Hizo lo que tenía que haber hecho: preguntarme”

Respecto a las polémicas declaraciones de Paula Echevarría sobre su paso por ‘MasterChef Celebrity’, en las que la actriz reprochaba “antes de entrar en MasterChef no sabía ni freír un huevo. Ya podía haber aprendido antes”, el cántabro confiesa que estaría encantado de cocinar para su ex.