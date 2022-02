Georgina Rodríguez, la millonaria a la que no le importa su fortuna: “Ser rica no es solo tener dinero en el banco”

Georgina Rodríguez se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Lo cierto es que la joven porteña acapara todas las miradas desde que se dio a conocer su relación con Cristiano Ronaldo, pero a raíz del estreno en Netflix de su serie documental, ‘Soy Georgina’, su popularidad ha alcanzado cotas todavía más altas. En la producción, la que fuera dependienta de una conocida tienda de lujo en Madrid exhibe su elevado nivel de vida basado en lo material: desde un barco en el que puede seguir las carreras de Fórmula 1 en Mónaco o un jet privado para viajar cuando quiera entre sus propiedades internacionales.

Sin embargo, pese a esta opulencia y poder adquisitivo que ya han visto varios millones de personas en diferentes países del mundo gracias al documental, Georgina Rodríguez asegura que, para ella, la fortuna que ha acumulado a lo largo de estos años de éxito no es lo más importante para ella. “Ser rico no es sólo tener dinero ni acumular millones en un banco. Hay gente que tiene mucho en el banco y muy poco en su vida”, reflexiona a lo largo de una entrevista que ha concedido para la revista ‘Forbes’.

Para ella, lo verdaderamente importante es la familia que ha construido junto a Cristiano Ronaldo, el hombre del que dice estar profundamente enamorada: “Lo que más me llena en todos los sentidos es el amor de mis hijos y de mi marido, y la mayor parte de las cosas que compartimos que no son materiales”.

Además, la joven criada en Jaca, un pequeño pueblo de Huesca, desmiente la idea popular de que vive del dinero de su marido. Georgina, que a estas alturas no necesita de su apellido para identificarse, mantiene que “lo que tengo en el banco lo he trabajado yo, lo he construido yo. Estoy orgullosa de mi trabajo y de cómo he gestionado mi carrera, encontrando el equilibrio entre mi dedicación profesional, personal y familiar”, aunque se niega a revelar “cuántos millones hay en mi cuenta”.

Eso sí, Georgina no vive ajena a su privilegiada realidad, y reconoce que, aunque su fortuna es fruto de su propio trabajo, ser la esposa de Cristiano Ronaldo le ha abierto muchas puertas. “A veces me llaman ‘mujer de’ de manera despectiva, pero a mí no me hace daño. Estoy encantada de ser la mujer de Cristiano Ronaldo, estoy completamente enamorada de él y por ello me siento afortunada. Soy consciente de que ser su mujer me ofrece muchas oportunidades”.