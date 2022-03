El esperado reencuentro de Anabel Pantoja y Omar Sánchez en Canarias

Anabel Pantoja ha vuelto a Canarias y allí ha disfrutado de unos días junto a su expareja y todavía marido, Omar Sánchez. Las redes sociales han sido testigos de ese reencuentro inesperado y de la buena relación que mantienen a pesar de su reciente separación.

Anabel y Omar han compartido mesa y mantel en una terraza, disfrutando de un tiempo envidiable, en compañía de otros amigos en común a juzgar por la foto en la que aparecen los dos sentados pero cada uno en una punta opuesta. “Llevan varios días juntos, los que les han visto dicen que es evidente que hay una reconciliación”, asegura un testigo a Telecinco. ¿Se estarán dando una segunda oportunidad? De momento lo único que es cierto es que los dos han pasado el día en un barco junto a otros amigos, por motivo de una despedida de soltero de uno de sus amigos.

En lo personal Anabel no vive su mejor momento. A su separación del surfista, hay que añadirle los problemas de salud de su padre Bernardo Pantoja, por complicaciones con el problema de diabetes que padece, aunque ya ha sido dado de alta, así como la operación de su madre el pasado jueves, cuyo motivo aún no ha trascendido. Por si esto fuera poco, la prima de Kiko Rivera se ausentaba de su puesto de trabajo al tener que ir a urgencias por sufrir una faringitis aguda. En este sentido, Omar Sánchez escribía ayer un enigmático mensaje que decía lo siguiente: “A mí me enseñaron que en las malas no se abandona”, tal vez en alusión al apoyo incondicional que está dispuesto a darle a su expareja en esta situación tan dura para ella. Es decir, que a pesar de la separación, ambos mantienen intacto el respeto y cariño mutuo que desde luego no están dispuestos a perder por nada del mundo.