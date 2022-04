Las 35 primaveras de la ¿estrella? Marta Riesco

Su nombre se ha consolidado como todo un clásico para la prensa del corazón en las últimas semanas. Su relación sentimental con Antonio David Flores le sacó por momentos de las calles y de su querida redacción para convertirse en la protagonista de la noticia, tanto en los platós de televisión como en las portadas de las revistas. Marta Riesco ya es un personaje con entidad propia, y Mediaset se está encargando de ello en las últimas semanas. Su faceta como colaboradora cada vez tiene mayor cabida, y, por si esto fuese poco, ahora muestra feliz al mundo sus cualidades musicales al ritmo de ‘No tengas miedo’, un tema que cantó cuando tenía 18 años y que ahora vuelve a ver la luz el forma de canción del verano.

La periodista, como ella quiere que se la siga considerando, cumple 35 años. Sí, 35, aunque ella misma haya querido restarse alguna que otra primavera en más de una ocasión, lo cierto es que ya está tan solo a un lustro de la cuarentena. Un nuevo aniversario al que Marta se enfrenta pletórica y presumiendo de amor a los cuatro vientos. ‘La Razón’ ha podido saber que la celebración del mismo tendrá lugar este mismo viernes en Ritual Madrid, un exclusivo restaurante ubicado en una de las mejores zonas de la capital. A pesar de que la protagonista no ha convocado directamente a la prensa para un photocall, hasta dicho club acudirá tan solo un grupo selecto de invitados, a diferencia de otros años. En esta ocasión, la cumpleañera ha creado un grupo de WhatsApp con sus tres amigos íntimos de ‘El Programa de Ana Rosa’ para invitarles a su fiesta, pero cabe destacar que la gran mayoría de sus compañeros más cercanos con los que lleva desde sus inicios no estarán invitados. Al convite asistirán también algunos colaboradores y amigos fuera de la televisión. Y lo más importante, Antonio David Flores no faltará en un día tan especial para su pareja. Este viernes tendrá lugar su presentación ‘oficial’ como pareja después de que hace tan solo unos días viesen la luz sus primeras imágenes juntos. Parece que este es el paso definitivo que acaba con todos los rumores de crisis o incluso de una posible reconciliación con la todavía mujer del ex guardia civil, Olga Moreno.

Marta Riesco en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Hace tan solo unas horas el propio Antonio David sorprendía a la audiencia enviando un ramo de rosas rojas con un “te amo” a su pareja a las instalaciones de Mediaset, donde le despidieron de forma fulminante el pasado 2021. Lo cierto es que estos meses no han sido nada fáciles para ninguno de los dos, ya que se han visto sacudidos por una vorágine mediática que a día de hoy continúa. Marta Riesco ha sido la encargada de dar la cara en el espacio donde trabaja, y lo cierto es que sus intervenciones siempre han tenido consecuencias. Se ha tenido que enfrentar a sus propios compañeros, incluso a aquellos con los que creía que mantenía una amistad. Una realidad que podría no haberle gustado nada a su jefa, Ana Rosa Quintana, quien se encuentra ausente en estos momentos debido a su lucha contra el cáncer que de nuevo padece.

Los que más conocen a Marta y algunos trabajadores del medio aseguran que “se ha creado un monstruo”, y que “todo lo que sube” acabará por bajar de golpe, o lo que es lo mismo, que la periodista disfruta ahora de sus meses de fama, pero que todo ello tiene un precio que a medio/largo plazo terminará pasándole factura a su imagen a nivel profesional.