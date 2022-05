Así fue el sorprendente encuentro de Elena Tablada y Chenoa

Todo el mundo se quedó de piedra hace apenas unos días cuando Chenoa y Elena Tablada publicaron una fotografía juntas en sus respectivas redes sociales. Teniendo en cuenta su pasado en común con David Bisbal, la instantánea resultó sorprendente para buena parte de la opinión pública, sobre todo teniendo en cuenta que la cantante aseguró en su día que su ex comenzó con la diseñadora de joyas antes de romper con ella. Pero el tiempo lo cura todo y parece que ya han enterrado el hacha de guerra, a juzgar por las bonitas palabras con las que ambas han recordado su encuentro.

Entre las páginas de la revista ‘¡Hola!’, tanto Elena Tablada como Chenoa han explicado cómo reaccionaron cuando coincidieron en una fiesta organizada por la misma publicación. “Ha sido un encuentro natural. Las miradas hablan y el contacto ha sido con cariño, desde la buena sintonía. Son muchos años ya”, comienza apuntando la cantante.

Algo más explícita ha sido Elena Tablada, que no ha escatimado en detalles acerca de su encuentro con Chenoa: “La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también. Lo que más me ha sorprendido cuando la he visto es que han pasado 18 años y nunca habíamos coincidido en ningún sitio”. La diseñadora de joyas parece encantada de por fin haberse visto las caras con la cantante, con quien, dice, hubo muy buena sintonía: “Al final, al verla, parecía que ya la conocía. La he saludado y ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. La primera impresión fue buenísima. Me alegro de que nos hayamos conocido, la vida marca el ‘timing’ en el que deben ocurrir las cosas y este era el momento oportuno. Era el momento perfecto”.

Una buena sintonía que Elena Tablada parece haber trasladado también a su relación con David Bisbal. Aunque, en el pasado, ambos se enfrentaron mediáticamente por sus diferencias a la hora de exponer a su hija en común, parece que por fin han llegado a un punto de entendimiento. “Ahora con él las cosas están bien. Cómo pasa con todas las exparejas, es como una montaña rusa constante. Dios quiera que falte mucho para que volvamos a tener un enfrentamiento, pero bueno, yo creo que, con cabeza, con sabiduría y con inteligencia, se pueden llevar bien las cosas”, explicó la diseñadora al medio citado anteriormente.