Vídeo: los padres, hermanos e hijos de José Luis Losa, devastados en su funeral

El pasado fin de semana se dio a conocer la triste noticia de que José Luis Losa, ganador de ‘Supervivientes 2017′ y participante de ‘MasterChef’, había perdido la vida. Fallecía solo unos pocos meses después de perder a su mujer, Inma Simarro. Al parecer, no pudo soportar su ausencia, tal y como Iván González, amigo y compañero del reality show, explicó en ‘Sábado Deluxe’: “La pena le ha podido. A mí me dio a entender que se sentía solo y me dijo que nos viésemos. Lo veía triste, pero también con ganas... No me esperaba esto y me duele por sus hijos. Él, sin su mujer, pensaba que ya no era nadie”.

Hoy, sus familiares, amigos y seres queridos le han dado el último adiós durante un íntimo funeral que ha tenido lugar en la iglesia de Munera, en Albacete, su tierra natal. Una de las primeras en llegar ha sido Inma, su hija, acompañada de otras personas que han querido mostrarle su apoyo en estos momentos tan complicados. Aunque ha ocultado su mirada bajo unas oscuras gafas de sol, su rostro reflejaba el intenso dolor que siente ante el fallecimiento de su padre, solo unos meses después de perder también a su madre.

José Luis Losa y su mujer durante la fiesta por el final del programa 'Supervivientes' FOTO: G3 GTRES

Inma ha sacado algo de fuerzas para intervenir en directo en ‘Sálvame’ poco después de despedir a su padre. Se ha mostrado muy agradecida a todo el equipo de ‘Supervivientes’ y Telecinco, conocedora del inmenso cariño que guardaban hacia José Luis Losa. “No puedo decir mucho más, ahora nos toca estar a la familia unida. Me quedo con los recuerdos, pero también con un sentimiento de añoranza, melancolía y rabia”, ha expresado. Igual de compungidos se han mostrado sus padres, quienes aseguran no ser del todo conscientes del profundo dolor que atormentaba a su hijo.

“No nos pidió ayuda”, ha lamentado su padre. El pasado fin de semana, su madre se pronunció en ‘Viva la vida’ y expresó que todavía no se hacía a la idea de lo que había sucedido. “Estamos destrozados. Nos ha afectado tantísimo, que no me lo creo”, relataba. Además, incidió en lo mucho que José Luis Losa sufrió la muerte de su esposa, un profundo dolor que pudo ser determinante en este trágico final: “Perdió a su mujer, y no pudo con ello. No hacía más que decir que estaba muy solo”.