Luis Lorenzo rompe su silencio tras ser acusado de asesinato

Todos los ojos siguen puestos en el actor Luis Lorenzo, después de qué y su mujer fueran detenidos la semana pasada por el supuesto asesinato de una mujer, la tía de ella. Los principales sospechosos fueron puestos en libertad provisional, aunque se le impusieron medidas cautelares. Además de retirárseles el pasaporte, la pareja debe presentarse en sede judicial de forma semanal. Ha sido a su llegada a los Juzgados de Arganda cuando el artista por fin se ha dirigido a los medios y ha roto su silencio tras la polémica.

“Estoy totalmente convencido de que esto se va a aclarar”, ha señalado Luis Lorenzo ante las cámaras de la prensa, con una actitud serena. Además, Luis Lorenzo ha pedido “respeto” para él, su pareja, Arantxa, también acusada de asesinato; y los hijos menores que tienen en común.

Las hipótesis iniciales apuntan a que la víctima fue envenenada, y las autoridades consideran a Luis Lorenzo y a su mujer, sobrina de la fallecida, sospechosos de asesinato. El principal móvil del crimen sería económico, atendiendo a las palabras que el propio actor habría compartido con sus más allegados cuando perdió la vida la tía de su pareja: “Ya se ha muerto, ya podemos comprarnos la casa que queremos en Madrid”.

Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, llegan a un supermercado junto a su hijo FOTO: José Ramón Hernando Europa Press

Lo cierto es que la víctima modificó su testamento muy poco antes de morir, y legó a Luis Lorenzo parte de su patrimonio. Ahora, el reparto de la herencia ha sido paralizado hasta que se aclare la situación.

Según publicó el diario ‘ABC’, Luis Lorenzo tendría “fijación” por las mujeres mayores y adineradas, a quienes se acercaría por interés económico. De hecho, el mismo medio apuntó a una posible “obsesión” del actor con Carmen Lomana, a la que habría intentado conocer a toda costa, a través de algunos amigos en común. Sobre estas informaciones, la socialité fue muy clara con LA RAZÓN: “A mí me dice mucha gente que me tiene que presentar a alguien, pero yo nunca hago caso. Es que ni pregunto el nombre. Mis amigos de verdad no tiene relación con esta gente de la tele, entonces, puede ser que algún conocido me hablara de él, pero nadie me dijo nunca que un actor quisiera conocerme. Yo, al menos, no lo recuerdo”.