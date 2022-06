Las nuevas reinas de la romería de El Rocío

La aldea de El Rocío, en la provincia de Huelva, se convierte en estas fechas en un lugar de peregrinación donde el fin es llegar hasta Almonte y rezar a la Virgen que se encuentra en la ermita. Una romería mariana que cuenta con cerca de 125 hermandades y que se celebra el fin de semana del lunes de Pentecostés. La hermandad de Almonte es la que se encarga de organizar el culto, y la noche del domingo se celebra lo que popularmente se llama «el salto a la reja». Solo los almonteños pueden sacar a la Virgen en procesión y llevarla a hombros por la aldea.

Desde muchas ciudades andaluzas salen los romeros a pie, a caballo o en carretas, atravesando el coto de Doñana, donde, como explica Rocío Peralta, «cuando entras ya no puedes dar marcha atrás. Hay que seguir adelante hasta nuestra Blanca Paloma».

Isabel Pantoja y Julían Muñoz durante la romería del Rocío en 2003 FOTO: La Razón (Custom Credit) ©GTRESONLINE

Este año es el primero tras la pandemia, cuando, por las restricciones sanitarias, no se pudo celebrar. Para muchos personajes conocidos, esta romería forma parte de su vida. Durante años, Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Carmina Ordóñez, la duquesa de Alba o Lola Flores eran algunas de las mujeres populares que acudían a su cita religiosa, que también tiene la parte lúdica de cante y baile. La Reina Sofía acudió en 1984, acompañada de las infantas Elena y Cristina, las tres montadas en sus respectivos caballos.

En otra ocasión, el protagonista fue el cantante Juan Gabriel, que recibía el «bautismo rociero» de manos de su amiga Rocío Jurado. También forma parte de la hemeroteca la aparición estelar de Isabel Pantoja saliendo de su casa de la aldea para hacer público su noviazgo con Julián Muñoz. Unos días antes, el condenado por el Caso Malaya había recibido la notificación de su divorcio de Mayte Zaldívar y la pareja lo quiso celebrar en la aldea. Esas imágenes confirmaban lo que tiempo atrás ambos negaban. Como dice el refrán, «lo que mal empieza, mal acaba». Una vez que acabó su relación, el que fuera alcalde corrupto atacó sin escrúpulos a la que había sido «su gitana».

El relevo

Es difícil olvidar la imagen de la bellísima Carmina Ordóñez, parada en el Quema lavándose los pies con cerveza. En realidad, el Quema no es un río, sino un vado natural del Guadiamar que se encuentra en el límite del territorio rociero, y es el lugar donde se produce el ritual del bautismo para los que participan por primera vez.

Recuerdos, anécdotas e historias afectivas son parte importante de la hemeroteca personal en la vida de muchos famosos. Este año no han querido faltar a la romería mujeres profesionales y devotas de la Virgen del Rocío.

La modelo y ex miss Raquel Revuelta con su hija Claudia Jiménez

Eva González, Rocío Peralta, Rocío Terry, Lourdes Montes, Rocío Crusset, Raquel Revuelta, la influencer Madame de Rosa, Rocío Osorno o María José Suárez son algunas de las mujeres que este año han querido hacer el camino para llegar a la aldea. Algunas lo han hecho junto a sus parejas. Es el caso de María José Suárez, a quien Álvaro Muñoz Escassi ha acompañado. La modelo es una gran devota de la Blanca Paloma y contaba: «Estoy feliz y solo puedo dar gracias por todo lo bueno que me está pasando. He remontado con mi empresa y ahora lo que pido es salud para todos». Rocío Crusset, hija de Carlos Herrera, también lo recorre y procura que estas fechas no la pillen en Nueva York, donde tiene su cuartel general profesional. Lourdes Montes y Francisco Rivera son también fijos. El torero compró hace un año una finca en Villamanrique de la Condesa, una localidad muy vinculada a la romería. Hasta que no se casaron, Lourdes hacía el camino con su familia, y ahora, con la Hermandad de Triana. La diseñadora aprovecha para lucir sus propios trajes.

Lourdes Montes y Virginia Troconis FOTO: Juan Jose Ubeda GTRES

Para Rocío Peralta, este camino almonteño es una cita obligada. Sale del camino de Jerez y Sanlucar y explica que «parece un paseo, pero no lo es. Hay pulgas y garrapatas, y el polvo no te deja respirar. No es fácil, pero caminar junto al Sin Pecado es emocionante. Y más, llegar a los pies de la Virgen. Es una romería donde el fin, salgas de donde salgas, es rezar ante ella. Es lo principal para todos los que formamos parte de las hermandades y para los que nos acompañan. Hay momentos tan intensos que la devoción te puede».

Este año, su padre el gran rejoneador Rafael Peralta, que ya tiene 80 años, no cumplirá con su cita. «Está muy bien, pero es duro y, muy a su pesar, se queda e n Sevilla con mi madre», explica. Para los que nunca han participado, es complicado entenderlo.