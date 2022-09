Micaela, el bebé de Yolanda Font y Antonio Miguel Carmona, desfila en la MBFW

El pasado mes de abril Yolanda Font y Antonio Miguel Carmona daban la bienvenida a su primera hija en común, Micaela. Y tan solo cinco meses más tarde, la pequeña ha debutado esta misma mañana en la pasarela de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid como modelo.

La encargada de llevar al bebé a la Semana de la Moda madrileña ha sido la diseñadora María Lafuente que presentaba su colección ‘Sempiterno’ y, como cada año, ha sorprendido en su desfile con esta “modelo” tan especial. El desfile ha tenido lugar esta mañana en el águila-Madrid, la antigua fábrica de cervezas, por donde ha paseado Micaela en brazos de Yolanda Font.

MADRID, 14/09/2022.- Yolanda Font, pareja de Antonio Miguel Carmona, sostiene a su hijo de 5 meses, mientras presenta una creación durante el desfile de la diseñadora María Lafuente en Madrid este miércoles durante los desfiles Off de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. EFE/Sergio Pérez FOTO: Sergio Pérez Sergio Pérez EFE

“Cuando me llamó María y me dijo que esta colección se llamaba ‘Sempiterno’ y era un homenaje a su padre, que murió hace año y medio, además de un canto a la vida, no dudé un segundo en desfilar. El titulo de la colección significa eterno y en su invitación hay una cita de Van Gogh sobre amar todo lo que se pueda. Eso es lo que para mi refleja mi hija Micaela, mi amor eterno a ella, y también a mi padre, que como el de María, ya no esta”, asegura Yolanda Font al diario LOC.

Ya en octubre del año pasado, cuando se dio a conocer la noticia de que esperaban un bebé, pudimos ver a la actriz presumiendo de embarazo desfilando también para María Lafuente en la MBFW de Madrid, ante la atenta mirada de su pareja, que no le quitó ojo.