La inolvidable fiesta sorpresa de Tamara Falcó por su 41 años en Maldivas junto a su familia

Tamara Falcó está viviendo unos días de desconexión de ensueño junto a su familia en las Maldivas, pero lo que no se esperaba era tener una fiesta sorpresa por su 41 cumpleaños. Junto a su madre, Isabel Preysler, y su hermana, Ana Boyer, ha protagonizado una de las imágenes del fin de semana. La socialité ha querido compartir con todos sus seguidores cómo ha sido la inolvidable celebración que ha tenido junto a los suyos en la isla paradisíaca.

“Dream team. Y me habían organizado una suprise birthday celebration” titulaba Tamara Falcó junto a un carrousel de la sorpresa en su cuenta de Instagram. Bajo la luz de las velas, la familia disfrutó de un delicioso festín con sus ropajes más veraniegos. Pero Falcó no solo estuvo acompañada por su madre y su hermana. Sus sobrinos pequeños, Miguel y Mateo, y su cuñado, Fernando Verdasco, también estuvieron en la íntima y divertida celebración familiar y no quisieron perderse esta velada tan especial para Tamara Falcó. La gran ausencia de la noche fue Mario Vargas Llosa, pareja de Isabel Preysler, que no ha podido asistir a Maldivas.

Tamara Falcó y Ana Boyer FOTO: @tamara_falco Instagram

Tamara Falcó irradia felicidad de poder disfrutar durante unos días de su familia y, en concreto, de sus sobrinos pequeños. Ana Boyer y Fernando Verdasco tienen su residencia actual en Qatar y la marquesa de Griñón no puede ver a menudo a los pequeños. Por eso, siempre que está con ellos, exprime al máximo el tiempo con ellos y disfruta todo lo que puede, sin separarse de ellos.

Sin duda, esta fiesta sorpresa le ha arrancado una gran sonrisa a Tamara Falcó, que ha atravesado estos últimos meses uno de sus momentos más complicados tras el desengaño amoroso que ha sufrido con su exprometido Íñigo Onieva. Tan solo unas horas después de anunciar su compromiso, salía a la luz una infidelidad del empresario a la marquesa de Griñón en un festival de música y la pareja rompía. Tras estar durante semanas en el ojo del huracán mediático y, arropada por su familia, Tamara Falcó parece ser que se está recomponiendo después de que le rompieran el corazón y, sin lugar a dudas, esta sorpresa familiar que ha recibido le ha cargado las pilas para afrontar lo que queda de año.