Paca La Piraña: “Hay gente que consiente, pero eso no da derecho a la agresión”

Si alguien se atreve con versos y requiebros, esa es Paca La Piraña. No son precisamente los que saldrían de la pluma cervantina, pero le dan alegría al cuerpo mientras habla. A ratos puede resultar descarada, pero no ofende, puesto que no hay en su lengua ni pizca de ironía. Lo que piensa lo dice y le gusta reírse hasta de sí misma para desdramatizar, aunque confiesa que ahora, “con tanta corrección y lo fea que se está poniendo la cosa, hay que contar antes de hablar. Hemos perdido el sentido del humor”.

No entiende cómo los Premios Feroz pudieron acabar tan rematadamente mal. Conoce a Jedet, una de las presuntas víctimas de la agresión sexual en la fiesta posterior a la ceremonia, porque compartió con ella reparto en la serie ‘Veneno’, y guarda también un buen recuerdo de estos premios. “Estuve nominada en los Feroz 2021 en la categoría Mejor actriz de reparto y no habría podido imaginar que este año terminaran así. No he podido contactar todavía con Jedet, pero sé por los medios que ha denunciado tocamientos y acoso por parte de un productor que, digo yo, que iría muy ebrio”; nos cuenta mientras le arregla las uñas una esteticien.

Paca La Piraña FOTO: Daniel Gonzalez Gtresonline

Su naturalidad se presta a la pregunta sin rodeo: ¿Hay más abusos en el cine español de los que se conocen? “Estas cosas –responde– pasan, aunque no trasciendan. Habrá muchos actores y actrices que han consentido porque les ha interesado y han sacado un beneficio a cambio. No me parece mal, pero eso no da derecho a la agresión. La gente necesita comer y esta profesión no es fácil. Me parecería peor pasar hambre. Otra cosa distinta es que se haga bajo presión. Al acosador se le hace frente con uñas y dientes. Y si continúa, que le caiga lo que le tenga que caer”. Reflexiona con prudencia y entrecortando las frases, como si quisiese morderse la lengua. Sabe más de lo que puede contar, pero a buen entendedor, pocas palabras. Con su habitual descompostura, se ríe de cuántos ha llevado ella al huerto, en sentido figurado, aclaremos. Famosos como Omar Montes, Paula Usero o Samantha Hudson fueron algunos de sus invitados en el programa “Paca te lleva el huerto”, que presentó en Atresplayer Premium. Dice que prefiere no meterse en berenjenales, pero ahí se despachó a gusto con sus expresiones genuinas y tan deslenguada que reconoce que, «de haber sido hombre, me habrían llevado al calabozo. A las mujeres nos aplican unas normas diferentes. En ese sentido, se nos permite casi todo».

Cenas verdes y humildad

Los Javis –Javier Ambrossi y Javier Calvo– la ficharon para interpretar su propio papel en ‘Veneno’. “Es verdad –explica– que llegué al cine tarde, pero nunca he sufrido nada de esto de lo que se habla ahora. Al contrario, el trato por parte de la productora es excelente y no se nos deja ni un minuto solas. Solo digo que estamos perdiendo el sentido común”. Ahora prepara ‘Vestidas de azul’, una nueva producción de Los Javis que arrancará dos años después de la muerte de Cristina La Veneno y nos presentará la vida de un grupo de mujeres trans en la época del destape. También actúa como anfitriona en “Gran Hotel de las Reinas”, el show drag de ATRESplayer Premium, y hace unos días desafió a la cantante Chanel interpretando ‘SloMo’. Se sintió muy feliz vestida de lentejuelas, como siempre, le gustó mucho.

Haga lo que haga, siempre se interpreta a sí misma con esa explosión de fuerza y vulnerabilidad con la que conquistó al joven diseñador Daniel Voltta hace dos años. La escogió para protagonizar el corto con el que presentó su colección ‘El claroscuro’, en la sala Equis de Madrid. Con peluca rubia y vestida de blanco con velo, contó, como dijo, “una historia de cojones”, basada en el mundo de la prostitución. Se involucró de tal manera que fue creando el texto de su monólogo en el transcurso del rodaje. “Es la artista más grande de España”, reconoció Voltta y le agradeció «las cenas verdes, las ciruelas y su humildad ante todo».

Las ocurrencias de La Piraña son una demostración de grandeza y le sirven para purgar todo lo que pudo sufrir, como ya contó en la serie, en una época en la que lo habitual era dar palizas a las mujeres trans del Parque del Oeste y robarles lo que ganaban. Cuando llegar a casa sanas y salvas era un milagro. “Las mujeres trans –declara– hemos pasado lo nuestro para sobrevivir, pero eso no le da derecho a nadie a ponernos la mano encima”.

Se nota que los años de televisión le han dado tablas. Quiere contenerse, pero acaba soltando su expresión más desvergonzada. Sabe que en temas tan delicados como el que nos ocupa de los Premios Feroz irse de la lengua puede salir caro y vamos separando el grano de la paja. ¿Qué se le puede preguntar a ella con la historia que dejó atrás? Prefiere exprimir el cariño que recibe ahora y utilizar su lado cómico para salir indemne.