Alec Baldwin sufre un accidente de tráfico con un camión de basura: las impactantes imágenes de cómo ha quedado su coche

Gran susto el que se ha llevado Alec Baldwin mientras conducía por Los Hamptons este lunes. El actor ha sufrido un accidente de tráfico al chocar contra un árbol a bordo de un Range Rover SUV de color blanco, con su hermano Stephen, padre de la modelo Hailey Bieber, de copiloto. Por fortuna, ninguno ha sufrido daños y pudieron salir del vehículo por su propio pie.

Ante la creciente preocupación, ha sido el actor el que ha publicado un vídeo comunicado en sus redes sociales para aclarar que tanto él como su hermano se encuentran perfectamente.

“Gracias por vuestra preocupación. Solo quiero publicar un mensaje rápido porque he recibido muchas preguntas sobre lo de mi coche esta mañana. Tuve un accidente de coche esta mañana. Estoy bien. Mi hermano Steven estaba de visita conmigo en Long Island, y pasamos el fin de semana allí por el festival de cine”, ha comenzado explicando, en alusión al festival de cine TIFF, donde Baldwin ha ejercido como miembro del comité y que se extendió desde el pasado 5 de octubre hasta este mismo lunes.

“Un tipo se me cruzó con un camión, un gran camión de basura. Quiero decir, un camión de basura del tamaño de una ballena. Nunca había visto un camión de basura así. Debía de ser algo comercial, como para retirar material de una construcción o algo así. Es el camión de basura más grande que he visto en ningún sitio… En fin, no entraré ahora en los detalles ni os aburriré, pero para evitar chocarme con él, choqué contra un árbol. Choqué contra un árbol grande y gordo y destrocé mi coche, el coche de mi esposa. Me siento mal por eso. Pero todo está bien, yo estoy bien, y mi hermano está bien”, ha continuado explicando el actor, intentando quitar hierro al asunto con un poco de humor.

Por último, Baldwin ha aprovechado para agradecer la ayuda de la policía tras sufrir el accidente: “Gracias al Departamento de Policía de East Hampton, al departamento de policía del pueblo, por venir a ayudarme. El oficial Gerken fue Un tipo encantador, y había otro caballero allí, que no supe su nombre, pero el oficial Gerken del Departamento de Policía de East Hampton fue encantador”.