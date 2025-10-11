El fantasma del marido de Raquel Mosquera se pasea por Móstoles

¿Preso o fantasma? Que se sepa, Isi, el marido de Raquel Mosquera,, se encuentra encarcelado en una prisión de Paris, dicen, por un asunto tan serio que le podría caer una pena importante. Estaría a la espera de juicio y con su mujer desesperada por la situación.

Pero un vecino del barrio donde el nigeriano tiene su cafetería asegura que le vio hace apenas dos semanas muy cerca del establecimiento, que se encuentra en la localidad de Móstoles, en el sur de Madrid.

¿Era realmente Isi o alguien muy parecido al empresario? No existen imágenes que demuestren su presencia en la capital madrileña ni hay constancia de que haya sido puesto en libertad. Está desaparecido y en la mayor parte de su entorno no saben nada de su paradero.

Raquel Mosquera, desafiante tras emitir el comunicado Europa Press

Incluso sus vecinos del edificio en el que vive junto con Raquel tampoco le ven desde hace meses. Nadie sabía que podría estar preso, o por lo menos es lo que contestan cuando se les pregunta por el tema.

Una fuente cercana a la peluquera indica que Raquel ha viajado varias veces a Paris en los últimos cuatro meses para ver a su esposo. Ella no suelta prenda e insiste en que su abogado tomará medidas contra todos aquellos que difundan informaciones que puedan a tentar a su honor y al de su pareja.

Nosotros nos hacemos la pregunta que ya nos hicimos en esta web hace pocos días: ¿demandará la Mosquera a Belén Esteban por haber contado en público que Isi está involucrado en un asunto relacionado con estupefacientes?

Porque la exprincesa del pueblo lo dijo en su programa de televisión vespertino alto y claro. ¿Tiene algún tipo de pruebas que lo demuestren o se ha tirado al vacío sin red? Ya veremos cómo reacciona Raquel…