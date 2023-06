Alessandro Lequio confiesa que Alejandro Sanz le escribió cuando murió su hijo Álex: "Me tocó"

Alejandro Sanz está estos días en boca de todos a raíz de los alarmantes mensajes que compartió en sus redes sociales y que apuntaban a un problema de salud mental. “Llevo intentando localizarle desde el día que lo publicó y no he conseguido hablar con él. Tan solo me envió el emoticono de un corazón, un beso y un gracias cuando le pregunté qué le ocurría. Estoy muy preocupado… e igual que yo todos sus amigos más íntimos. Es que su mensaje es muy fuerte…”, apuntó Capi, uno de sus mejores amigos, a este diario.

Por fortuna, parece que Alejandro Sanz va mejorando y se ha mostrado algo más recuperado en su último concierto. Sobre este asunto se han pronunciado algunos colaboradores de “El programa de Ana Rosa”, como es el caso de Alessandro Lequio, que ha revelado que el cantante se puso en contacto con él para mostrarle su apoyo en uno de los peores momentos de su vida.

Alessandro Lequio GTRES

“Tiene una sensibilidad extraordinaria, me escribió con lo de mi hijo y eso me tocó, aunque no me conocía”, ha confesado el colaborador italiano.

Precisamente, el foco también se ha dirigido estos días hacia Lequio por el regreso a España de Ana Obregón, acompañada de su nieta Ana Sandra, la hija póstuma de Álex Lequio. Aunque al principio se mostró reticente a la idea de conocer al bebé, el aristócrata abre ahora la puerta a esa posibilidad y no descarta conocer a su nieta próximamente. De hecho, ya se refiere a sí mismo como “yayo”, un término muy cariñoso que parece indicar que su corazón ha caído rendido a los encantos de la recién nacida. Eso sí, teniendo en cuenta lo receloso que es con su vida privada, lo más probable es que no lleguen a trascender muchos detalles sobre el encuentro.