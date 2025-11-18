Álex García, aún en duelo por la muerte de Verónica Echegui: “Está en mí transformar el dolor en algo hermoso”

Álex García ha ido madurando con el paso de los años. También a través de los golpes que la vida le ha propinado que, a modo de enseñanzas y lecciones, le hacen comprender que nunca es sencillo, aunque merece la pena vivirla. El último revés que encajó fue la muerte de uno de los grandes amores de su vida, por no decir el mayor de todos: Verónica Echegui. La actriz fue su pareja durante más de una década, concretamente 13 años.

Se conocieron en el rodaje de ‘Seis puntos sobre Emma’ en 2010 y formaron equipo en lo sentimental hasta 2023. Aun así, cuando se les acabó el amor mantuvieron después una estrecha amistad y admiración mutua. La muerte de la intérprete en agosto de este año les separó al fin. El actor aún está en proceso de duelo, tratando de encajar su ausencia, con gran dolor, aunque con la serenidad que le caracteriza. De ello ha hecho gala una vez más al hablar de Verónica en su última entrevista, destacando la lección de vida que ha aprendido gracias a ella.

Álex García recuerda a Verónica Echegui tras su muerte

El intérprete de ‘Antidisturbios’ o ‘El inmortal’ se ha sentado a charlar con la revista ‘Vanity Fair’ sobre su recorrido vital y profesional. Por supuesto, reservó un hueco de su entrevista a la mujer que le acompañó durante casi tres lustros, cuya muerte le ha dejado devastado. Pero debe continuar, pues la vida nunca para. Pero lo hace con un aprendizaje nuevo, lo que le hace entender sus días desde una nueva perspectiva. No es fácil, aunque eso ya lo sabía.

Álex García y Verónica Echegui Gtres

“Me llevo que la vida sabe mucho más que nosotros y que nuestros planes, que todo lo que viene, viene por algo y que está en mí transformar el dolor en algo hermoso sin darle la espalda al dolor y alargar los momentos de alegría”, destaca Álex García en un ejercicio de sinceridad. Acepta las cosas tal y como vienen, las buenas y las malas. De los momentos duros saca una lección, mientras que trata de entregarse de pleno a disfrutar aquellos instantes más agradables para hacer más llevadero cuando se les echa en falta. Él lo define como “bailar al ritmo” de la vida.

No es la primera vez que Álex García se enfrenta públicamente a la dolorosa muerte de Verónica Echegui. Ya quiso honrar su memoria en otras ocasiones, reconociendo lo mucho que le ha tocado llorar por su marcha, pero el orgullo que sentía al ver el cariño que dejaba su ex en tierra tras su partida. Reconocía estar en un proceso de aceptación, mientras trabajaba en recomponer su vida y conocerse mejor a sí mismo: “Cuando antes lo aceptes y te des cuenta de que lo importante es los que tú hagas con lo que te ocurre, más libre te vas sintiendo”. La vida no solo es lo que le sucede, sino también cómo lo interpreta y le planta cara. Es doloroso, claro, pero ha aprendido a vivir con su ausencia honrando su memoria.