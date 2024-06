Álvaro de Luna firma la paz con Laura Escanes: así reaccionaría si se la encontrase

Laura Escanes y Álvaro de Luna conformaron una de las parejas más mediáticas y admiradas del panorama nacional en 2023. En octubre del año pasado, después de casi un año intenso de amor, decidieron poner punto final a su noviazgo. Desde ese momento, comenzó una guerra mediática entre ambos, que culminó con varios singles del artista llenos de indirectas hacia la influencer.

Pero parece ser que ya no ha rencor por parte de Álvaro de Luna hacia Laura Escanes y que ha firmado la paz con ella, después de dedicarle unos cuantos versos envenenados y ayer, el artista, durante la celebración de los 30 años de la revista GQ, se pronunció sobre su exnovia, hablando muy bien de la creadora de contenido y dejando bien claro que los reproches son cosa del pasado.

Laura Escanes y Álvaro de Luna Instagram

Sobre cómo reaccionaría si se la encontrase un evento, el cantante sevillano respondió de lo más sincero: "Obviamente nos saludaremos, creo que es de ser coherente el saludarnos, somos adultos, ha pasado mucho tiempo y creo que nos saludaremos, lo pasaremos muy bien, como todos, que al final es lo que todos queremos hacer, pasarlo muy bien hoy y disfrutarlo", declaró sobre el hipotético caso, reiterando que no tiene ningún problema con Laura.

Álvaro de Luna, sin rencor a Laura Escanes Europa Press

Además, Álvaro de Luna desveló que está de nuevo abierto al amor, aunque de momento no ha vuelto a enamorarse tras su ruptura con la influencer: "Siempre hay que tener ganas no hay que estar cerrado al amor, el amor parece cundo nadie lo espera, que esté muy activo para que pase, no, que pasa, pues pasó, ya está".

Por último, el cantante sevillano aseguró que ya no habrían más canciones sobre Laura Escanes ni ninguna de sus otras exparejas. "No, no hay nada, es todo de buen rollo, muy para disfrutarlo, para bailarlo, para dedicarlo con cariño y ya", zanjó el artista.