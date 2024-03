Álvaro de Luna saca una tercera canción con pullas a Laura Escanes

El cantante sevillano ha vuelto a dedicarle una canción a su expareja, Laura Escanes. Un nuevo trabajo musical compuesto de tres canciones con las que quiere narrar las fases de una historia de amor.

Parece que Álvaro de Luna le ha dedicado su nuevo tema a Laura Escanes. El sevillano ha sacado nuevo trabajo musical. Un EP de tres canciones que narran las fases de una historia de amor: Suerte, Desconocidos y, la última, F.G.L.C. (A Ratitos). "No lo había explicado, pero estas últimas canciones forman parte de un EP. Son tres canciones que destacan tres momentos por los que todo el mundo pasa después de dejarlo con alguien", explicaba De Luna en los Premios Dial de Tenerife.

"Y yo que pensaba que era la correcta. No estoy puesto pa' ti ni pa’ tus indirecta'. Con gafa' de sol, huyendo de la prensa. Yo sigo a lo mío, no estoy pa' esa mierda", son algunas de las pullas dirigidas a la influencer. Por su parte, Escanes compartió en su perfil de Instagram la siguiente estrofa de la canción "Karma" de Taylor Swift: "Porque el karma es mi novio, el karma es un dios, el karma es la brisa en mi cabello el fin de semana. El karma es un pensamiento relajante. ¿No te da envidia que para ti no lo sea?".

Pero en su nuevo tema, Álvaro de Luna vuelve al ataque. "No echarte de menos me hace sentir bien", "Te he escrito otro tema, it's always the same", "Donde no me acuerde de recordarte. Donde no oiga tu voz", "Las cosas por perdonar. Y comernos de día. Las tardes en el sofá. Tu boca junto a la mía", "Me perdí a mí mismo pa no perderte. Me he quedao sin voz de tanto cantarte" o "No me hizo bien conocerte", son algunas de las indirectas que el sevillano le dedica ahora a la ex de Risto Mejide.