Alba Díaz: "Me da mucho miedo salir del nido"

Alba Díaz y Marcos Terrones comenzaron su relación sentimental en 2023, aunque no hicieron público su amor hasta 2024. En agosto de 2025 celebraron su segundo aniversario con un compromiso simbólico, intercambiando alianzas que habían hecho ellos mismos en un taller de orfebrería.

Marcos Terrones, conocido artísticamente como Oddliquor, es un músico y productor de 30 años nacido en la localidad madrileña de Parla. Ha trabajado en el ámbito de la música urbana con artistas como Nathy Peluso y Natalia Lacunza. Recientemente, Alba se confesó "enamorada hasta las trancas".

Alba Díaz con su novio, Marcos Terrones Gtres

La llegada del artista a la vida de la hija de Vicky Martín Berrocal ha supuesto un punto de inflexión en su vida y con él dice estar viviendo uno de los momentos más felices. Le define como una persona generosa, humilde y sin maldad, "un hombre que ha sido todo un descubrimiento". Sin embargo, reconoce que no tiene planes de pasar por el altar con él, ya que quiere disfrutar al máximo de esta etapa tan dulce.

Sin planes a corto plazo

"No, de momento no. Tengo que vivir todavía antes de eso... No tengo, no está entre mis planes y tampoco le incitéis que capaz es de hincar rodilla", decía ante los medios de comunicación esta semana al preguntarle. No descarta boda en un futuro, pero puede esperar: "Ahora mismo soy muy joven, todavía tengo que despegar porque hay una niña en mí que no quiero que se vaya nunca". Con estas palabras, pide calma a los medios de comunicación y garantiza que cuando esté en sus planes, se sabrá. "Más bien los subiré, será el contenido de mi vida", matiza.

La joven, que acaba de adquirir su primera casa, no disimula su felicidad. "No vivo todavía, estoy de obras. Estoy contentísima, súper feliz, me siento súper agradecida, súper privilegiada, sobre todo que con mi edad pueda hacer algo así, estando como están las cosas, me siento orgullosa, es un nuevo comienzo". Tener su propia vivienda implica una mudanza, una sensación agridulce para ella. "Me da mucha pena salir del nido, mucho miedo, pero ya lo he hecho varias veces".

Ese mismo momento dulce lo traslada al ámbito profesional. "Estoy empezando a trabajar con marcas que siempre soñé, estoy conociendo a gente maravillosa, tengo un equipo y una familia increíble, solo manifiesto cosas buenas y de todo saco lo mejor", ha escrito en sus redes sociales.

En la misma publicación añade que le encanta sentirse así. "Os tengo que decir que siempre ha estado en mis manos, solo he tenido que ser constante, tomar decisiones y mirar por mí".