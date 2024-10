Anabel Pantoja no encuentra solución médica a su problema a un mes de dar a luz

Anabel Pantoja ha narrado día tras día cómo ha llevado su embarazo, especialmente cuando las cosas se le han puesto feas y calmaba sus nervios confesándose con sus fans. Han sido numerosos los sustos de salud que ha tenido a lo largo de los últimos meses, pero parece que los problemas no terminan a falta de un mes y medio de tener a su hija en brazos. Está desesperada. Dice que jamás olvidará lo que está padeciendo, quizá con ello se replantee ir a por la parejita. Pero bastante tiene ahora en mente como para pensar más allá, pues precisamente su principal afección es que no logra conciliar el sueño y al caer la noche su cabeza se pone a trabajar como una locomotora. Se queja de que las últimas semanas han sido especialmente duras en este mal que le ha acompañado desde el principio del embarazo: “Estoy más cansada de lo normal”. La acumulación de sueño está pudiendo con ella y la idea de que al nacer su “sevillana” pasará más semanas sin pegar ojo le hace estar más en tensión aún. No sale del bucle y ha tenido que ir en varias ocasiones al médico por este motivo.

Story de Anabel Pantoja Instagram

“Jamás olvidaré este insomnio maldito de horas mirando al techo y de dar vueltas de un lado a otro como un hipopótamo. Sigo flipando con mi cerebro y con su ‘no duermes’ en toda la noche. Luego de día o por la mañana eres un oso hormiguero. Desde luego que está acabando conmigo. Me rindo”, se confesaba Anabel Pantoja con sus seguidores, desesperada por sumar una noche más viendo las horas del reloj pasar. Es por eso que se ha presentado a primera hora de la mañana en la consulta del médico para pedir auxilio, aunque parece que su consejo no le ha convencido del todo y sigue igual de desesperada: “El médico me dice que es mi subconsciente con mis preocupaciones, pero ya le he dicho que no estoy preocupada, que solo quiero dormir este mes y medio que me queda”. Y aunque asegure estar libre de preocupaciones, continúa soltando ya la primera de ella, aunque es muy lógica: “No sé cuándo podré dormir una noche sin bebé. Estoy muy frustrada y de mala leche porque no le deseo a nadie el insomnio. Es horrible”, continúa compartiendo su desesperanza con el mundo.

Parece que a Anabel Pantoja el embarazo se le está haciendo largo, a falta de tan solo seis semanas para salir de cuentas. El no poder conciliar el sueño es normal en las embarazadas, aunque quizá a ella le esté afectando especialmente por esas preocupaciones que ella dice no tener. La inminente llegada de su primera hija es, sin duda, un gran reto que conlleva preocupaciones inherentes. Pero, más allá de esto, también se le suma el hecho de vivir en Canarias, a cientos de kilómetros de su familia. Esa que está completamente desestructurada, con numerosos frentes abiertos, en la que ella juega un papel importante, al ser la única que mantiene contacto fluido con todos ellos. Una posición complicada.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Anabel Pantoja tendrá que echar mano a los remedios caseros y los consejos de toda la vida para poder dormir plácidamente, aunque sea durante unas horas antes de desvelarse de nuevo. Una ducha caliente antes de dormir calma el sistema nervioso, igual que una taza de leche tibia, practicar deporte durante el día para llegar cansado a la noche y, por supuesto, evitar la tentación de echarse una siesta. Seguramente ya lo haya probado todo y haya pedido consejo a expertos en la materia y también habrá recurrido a la sabiduría popular. Aun así no pega ojo, está desesperada y con ansiedad ante la idea de que, tras dar a luz, las cosas no mejorarán mucho más. Después llegan los llantos nocturnos, biberones y montañas de pañales.