Nuevo revés médico amarga a Anabel Pantoja la recta final de su embarazo

Anabel Pantoja siempre ha atesorado el deseo de convertirse en madre, aunque con Omar Sánchez, su exmarido, entendió que no era el momento. El hombre con el que ha decidido dar el paso es David Rodríguez, quien a pesar de estar entre constantes rumores de infidelidad, parece que le ha ofrecido la estabilidad que necesitaba para dar tan importante paso. Está en la recta final de su embarazo, pues emplazaba el parto en noviembre, como así desveló sin querer a través de una aplicación que muestra el crecimiento de su bebé en sus adentros. Pero el embarazo no está siendo tan idílico como se lo imaginaba, pese a saber que muchas veces conllevan complicaciones. No pensaba que iba a tener tan mala suerte que no podría dormir por las noches, que el malestar le postraría en cama y que sus fuerzas estarían bajo mínimos a lo largo del proceso. Ha llorado mucho por lo mal que lo está pasando, pero ahora se le suma un nuevo revés médico que le amarga más si cabe la recta final de su gestación.

Story de Anabel Pantoja Instagram

Anabel Pantoja ya dejaba constancia a sus fans de que se encontraba estos días liada entre médicos, sometiéndose a una batería de pruebas. No decía el motivo, pero llevaba tiempo quejándose del cansancio que arrastraba, además de lo difícil que le resulta conciliar el sueño y no desvelarse cada dos por tres. Pero ahora ha recibido los resultados de las analíticas, donde se ha encontrado el motivo de su bajo estado. La influencer ha acercado a sus seguidores cómo se encuentra, después de ser diagnosticada con una anemia: “Todo está perfecto, pero tengo un poco de anemia, falta de hierro. Dicen que es más o menos normal en las embarazadas”, comienza a descubrir el nuevo mal médico al que debe hacer frente, a tan solo unas semanas de ser mamá. Un detalle que en un principio pensó en reservarse, pero en su compromiso de contar lo bueno y lo malo de su embarazo, al final se ha animado a confesar.

Story de Anabel Pantoja Instagram

“Me han recetado unas pastillas, suplemento del ácido y demás, pero en general todo bien, todo bien”, restaba importancia a la anemia a la que debe batallar con suplementos. Quizá no quiere centrar demasiado su atención en su falta de hierro, porque en su camino ha encontrado algo más importante en lo que reparar: la salud mental. Siempre le ha preocupado esta esfera de su vida, pero ahora ha querido tomárselo más en serio, después de un tiempo aparcándolo: “Hoy he empezado un camino que ya había empezado muchas veces y por dejadez absoluta siempre lo dejaba. Me ha venido y creo que me va a servir mucho para recoger, asumir, reconocer, aprender y confiar en mí, porque ya ni me veía”. Habla de la terapia, esa que dejó de lado por ser una “vaga”, como se reconoce a sí misma: “No soy consciente en algunas cosas, pero te tienen que pasar cosas o un momento importante en tu vida para tomar esa decisión. Yo con esto no quiero dar lecciones a nadie, pero viene muy bien. Eso sí. Hay que ser constante. Es un proceso bonito y a la vez duro. Hay cambios y con la ayuda de un profesional, siempre mejor y me ha venido muy bien”, confesaba.