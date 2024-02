Anabel Pantoja rompe su silencio tras la demanda de Pinocho, su presunto hermano

Han sido días de desconexión para Anabel Pantoja junto a su pareja en Roma. Como ha tomado por costumbre hacer en cada uno de sus viajes, la influencer escoge alguno de los lugares más emblemáticos de la zona y narra la historia para sus seguidores, aunque posiblemente lo que quieran saber sus fans es qué sucedió con el incidente del robo en la capital italiana.

Como todo lo bueno acaba, la sobrina de la tonadillera ya se encuentra de regreso sumergida en sus múltiples proyectos y compromisos profesionales, como preparar el vestido que llevará para los premios Ídolo. Y es que a su llegada, como no podía ser de otro modo, la prensa le ha brindado una calurosa bienvenida. El inicio de la conversación ha sido más cordial de lo que Anabel acostumbra. “Todo bien, todo bien, estoy reventada. Todo perfecto”, comenzaba diciendo. Acto seguido, cuando se le ha preguntado si habían logrado solucionar el incómodo incidente del robo: “No ha ido a mayores gracias al camarero y a David, pero la gracia... hay que tener mucho cuidado”, proseguía indicando que todo se había solucionado.

Luis Vicente Rico 'Pinocho' nos asegura que llegará "hasta el final" en su demanda contra Anabel Pantoja Europa Press

Sin embargo, la influencer no está en el centro de la atención porque haya viajado con su pareja a la ciudad eterna, sino porque Luis Vicente Rico, su supuesto hermano, ha decidido tomar acciones legales contra la sobrina de Isabel Pantoja para interponer una demanda de paternidad para reconocerlo oficialmente como hijo de Bernardo Pantoja.

Preguntarle por este tema ha sido un tanto más complicado y cuando ha oído por primera vez el nombre de Luis Vicente, más conocido como Pinocho, se ha cerrado en banda. “Perdón, no te quiero coger con las ruedas de la maleta los pies porque después dicen que atraco y al cámara igual. Gordis por favor”, pedía que no se le preguntara sobre un tema que no podía ignorar y del que prefería no opinar por el momento. Por el momento, Anabel sigue haciéndose a su rutina, pero se le acaba el tiempo para hacer un plan con el que reaccionar. El próximo 6 de febrero el equipo legal de Pinocho interpondrá oficialmente la demanda. Una vez presentada el juez exigirá que se lleven a cabo las pruebas pertinentes para comprobar si son o no hermanos, cosa con la que Anabel Pantoja no estaría de acuerdo.