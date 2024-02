Junko evita la polémica demanda de Pinocho contra Anabel Pantoja

Luis Vicente Rico, más conocido como “Pinocho”, hacía saltar todos los titulares al dar a conocer que interpondría una demanda para reclamar que es hijo de Bernardo Pantoja. En un primer momento sus motivos no son económicos y, supuestamente, solo pretende alcanzar dicho reconocimiento y obtener su apellido. Sin embargo, esta decisión ha vuelto a poner a la hija de Bernardo, Anabel Pantoja, en el centro del foco mediático. Por su parte, la influencer ya ha mostrado su opinión con un significativo mensaje en sus redes sociales, cosa que solo incrementa la tensión entre ambos.

Anabel no ha expresado su preocupación y continúa en su escapada a Roma que, tras algunos percances, se está convirtiendo en un viaje idílico. A pesar de ese momento de desconexión, a su vuelta tendrá que hacer frente al demandante. De momento no se ha presentado la demanda, pero el equipo legal de “Pinocho” la dará a conocer el próximo 6 de febrero. Una vez presentada el juez exigirá que se lleven a cabo las pruebas pertinentes para comprobar si son o no hermanos, cosa con la que Anabel Pantoja no estaría muy dispuesta.

Desde Europa Press se han podido poner en contacto con Junko, viuda de Bernardo Pantoja, que ha reaccionado ante las próximas medidas legales que “Pinocho” estaría dispuesto a interponer. Su reacción ha sido de alarma, pues cuando ha reconocido a los periodistas ha girado de golpe la cabeza y dado la callada por respuesta. Mientras los medios le preguntaban por el apoyo que le brindaba al supuesto hijo de Bernardo, ella ha ido a la carrera para evitar más polémicas y se ha metido en el interior de su casa, piso que pertenece a Isabel Pantoja y donde compartió los últimos años con Bernardo.

Junko, viuda de Bernardo Pantoja, reacciona al inminente abandono de su casa por orden de Isabel Pantoja Europa Press

La situación de Junko no es la mejor, pues como se dio a conocer por LA RAZÓN, Isabel Pantoja le habría pedido hace algunos meses que abandonara su residencia debido a que necesitaba vender algunas de sus propiedades para hacer frente a sus deudas. Desde el entorno de la viuda se comentó que “lo está pasando muy mal, pensar que puede quedarse en la calle la atemoriza. Isabel Pantoja es incapaz de entender la precaria situación de su cuñada, no tiene sentimientos”.