Juan del Val, muy enfadado, toma una drástica decisión con Nuria Roca

Como cada jueves, Nuria Roca y Juan del Val asistieron a la tertulia de "El Hormiguero" y debatieron sobre diferentes temas de actualidad. Pero en esta ocasión, la gran parte de la sección estuvo centrada en el enfado del escritor con su mujer. Fue Pablo Motos, presentador del programa, el encargado de desvelar el conflicto que mantiene ahora mismo el matrimonio, intentando hacer de mediador entre ambos.

"¿Vosotros dos os habláis? Yo digo la noticia, que ahora van a arder las redes, una cosa muy rara, a ver si arden ya de una vez. Juan, ¿has dejado de seguir (en redes) a Nuria?", comenzaba preguntado Pablo Motos al tertuliano. "Sí... y con razón", respondió Juan del Val. "Aquí, quien tiene razón es Pablo porque, según la prensa del corazón, si se dejan de seguir en redes, es que se separan", respondía Nuria Roca tras escuchar a su marido. "La he dejado de seguir con todo el motivo del mundo", sentenciaba el escritor, enfadado.

"A nosotros nos hicieron una foto hace bastantes años. En realidad, es mi foto favorita. El caso es que llevo tres años intentando subir esa foto en Instagram y ella me decía que no podía porque no están los derechos", ha desvelado Juan del Val sobre el motivo por el que ha decidido dejar de seguir a Nuria Roca en Instagram. "Ahora que hemos hecho 25 años juntos, veo que Nuria la sube para celebrar este día en Instagram. Y la he dejado de seguir", sentenciaba.

"No se puede subir de la forma que querías subirla", ha explicado entonces la tertuliana, justificando su postura. Todos los tertulianos se han quedado atónitos al ver la drástica decisión que ha tomado Juan del Val respecto a Nuria Roca por el asunto y Pablo Motos no ha dudado en preguntarle Nuria Roca sobre cuál "es la explicación razonable" de este conflicto. "Tiene razón, pero, ¿qué tiene seis años?", zanjaba la periodista, muy indignada. ¿Volverá a seguir Juan del Val a su mujer en Instagram en los próximos días o se mantendrá firme con esta decisión?