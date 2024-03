Antonio Tejado se negará a responder las preguntas del abogado de María del Monte en el juicio

El próximo viernes, 15 de marzo, Antonio Tejado tendrá que responder ante el juez de su presunta participación en el robo con fuerza en el chalé de su tía María del Monte. Tejado cumple prisión sin fianza, al ser considerado como el "autor intelectual" del robo. Se trata de la primera vez que el colaborador de televisión da su versión de lo ocurrido. Anteriormente, el sobrino de María del Monte se había negado a hablar ante el juez que lo mandó a prisión el 12 de febrero. Ha sido ahora cuando él mismo ha pedido declarar voluntariamente.

Este miércoles, la revista "Semana" destaca que este cambio de actitud obedece a una "estrategia" del abogado de Antonio Tejado, Fernando Velo. "Ha esperado a escuchar los testimonios de las víctimas para poder argumentar su defensa. Está claro que lo que ahora hará será pedir su libertad", asegura una fuente a la publicación. Pero además señalan que se negará a responder las preguntas del abogado de María del Monte.

Según indica la revista, Tejado no responderá a las preguntas de Francisco Baena Bocanegra, letrado de su tía y de la esposa de ésta, Inmaculada Casal. Solo responderá, pues, preguntas de su abogado, del juez y el fiscal. "No de la acusación particular" .

Mientras, aumenta la preocupación por el estado de salud de María del Monte que no logra recuperarse del golpe que ha supuesto la detención de su sobrino.