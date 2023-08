Aroa, la hija de Estefanía Luyk que brilla este verano

La reina de la beldad Paquita Torres y su hija Estefanía Luyk, ya tienen heredera al trono de sucesión de la belleza: Aroa Diez de Baldeon, la nueva «starlite» de la familia que acaba de regresar de Estados Unidos, donde ha estado unos meses viviendo. La adolescente ya busca universidad en Madrid para iniciar su carrera. Madre e hija hablan con LA RAZÓN, Estefanía muy orgullosa posa con su hija y nos dice: «¿Has visto que grande esta ya?». Y es que Aroa ha cumplido 16 años y ya le saca una cabeza casi a su madre. La familia al completo está de vacaciones hasta mediados de agosto en Marbella. «Luego iremos a Madrid porque queremos estar unos días con mis padres, que están genial los dos. Los niños se pirran por sus abuelos», detalla Estefanía a LA RAZÓN. De esta manera Aroa aprovechará para empezar a buscar universidad en Madrid. Cuando le preguntamos si va a seguir los pasos de su madre y abuela, con un criterio muy adulto, significa que: «Me parece muy interesante lo que ellas han hecho, pero yo quiero primero hacer mi carrera y estudiar marketing de moda o comunicación y gestión y después, cuando termine mis estudios. Este año me matriculo en Madrid».

¿Y te presentarías a algún concurso de belleza?, le decimos: «Eso no lo creo», apostilla Aroa. Estefanía, que sigue la entrevista de cerca, detalla que su hija está muy reticente con «el mundo de modelaje pero ya se verá. Yo creo que Aroa tiene cualidades para trabajar como belleza y moda, siempre le hemos inculcado que primero priorizando los estudios».

Ambas son muy cómplices y comparten aficiones como conciertos en Starlite: «Me gusta mucho la música y si es con mi madre, más». Aroa es malagueña nació en la Costa del Sol en la época que su madre estaba muy vinculada a esta tierra. «Siempre que puedo me gusta venir aquí aunque me he criado en Valladolid, Málaga está en mis venas». Para Aroa es un verdadero «privilegio» ser la nieta de un ‘rey’ del baloncesto, como Clifford Luyk ,al que dice que adora, y de una ‘reina’ de la moda y concursos de belleza como su abuela Paquita Torres, a la que está muy agradecida por todos los consejos que le da a diario: «Mi abuela es fantástica y de mi madre nunca dejo de escuchar maravillosas historias. Pero yo quiero ir despacio», dice con una sonrisa.

La vida de Estefanía Luyk pasó Marbella. «Recuerdo esos tiempos con mucho cariño, y se lo cuento a Aroa. Pero ya sabes, el amor me llevó a Valladolid, donde resido desde hace más de 17 años. «Me he convertido en una pucelana de pro, que hasta me he dado por el lechazo». Parte de la culpa de esta felicidad, la tiene su marido, el empresario de hostelería José Luis Díez de Baldeón, que le cambió su vida y con quien pasó por el altar en abril de 2009, y fruto del matrimonio llegaron sus dos hijos, Aroa e Ilan, de 16 y 12 años.

A sus 46 años, Estefanía cuenta a este medio que está viviendo en un espacio ideal. «Ya sabes que monté mi propio negocio, LM Producciones, una empresa especializada en gestión de eventos, promociones y montajes a nivel nacional, entre muchas otras cosas, y que permite trabajar desde Valladolid y así sigo vinculada, en cierta manera, al mundo de la moda. También llevo un restaurante en Valladolid que nos va genial».

A Estefanía le gusta ese mundillo culinario, de hecho participó en ‘MasterChef’ aunque duró poco en el programa: «Era duro, había que estar muy bien físicamente y psicológicamente». Ahora bajo el lema de «Why not» representa tanto a modelos profesionales y experimentados, como a jóvenes promesas. «Tenemos un estudio de fotografía inmenso». Para Aroa, Estefanía es un referente. Y algo que no se descarta es ver un día subidas en una pasarela a toda la generación, abuela, madre e hija, Paquita Estefanía y Aroa: un trío de ases que ya marcan tendencia en el mundo de la moda.