Así es la nueva vida de Manuel Díaz, el Cordobés

Manuel Díaz, el Cordobés, despide el 2023 después de treinta años dedicados en cuerpo y alma al mundo del toreo. Hoy, Manuel reconoce que "he afrontado el año de mi despedida con mucha ilusión, y ahora cierro un ciclo de mi existencia en la que me han dado todo y me ha hecho ser quien soy. No estoy triste, al contrario, me siento súper contento…".

Seguirá vinculado a este mundo gracias a su ganadería, y, en paralelo, pero en campos muy distintos, con otro tipo de negocios, el más importante relacionado con las energías renovables. Es ejecutivo en catorce empresas dedicadas al crédito, a la importación, la representación alimentaria, la generación de energía eléctrica, la construcción o las artes gráficas.

En estos momentos su mayor apuesta es por el Grupo ADI Energía, fundado con varios socios hace tres años, una comercializadora eléctrica con permiso para operar en toda la geografía española. Como ya desvelamos en su momento, Manuel cuenta con ironía que "mis hijos me vacilan cuando llego a casa, me dicen que llega Míster Voltio".

El torero Manuel Díaz "El Cordobés" KCS GTRES

En otros ámbitos, le seguiremos viendo en colaboraciones televisivas, tanto en concursos como ahora en el plató del nuevo programa vespertino de Ana Rosa Quintana, en el que también trabaja su ex mujer, Vicky Martin Berrocal. Solamente puso una condición para fichar, no coincidir con la madre de su hija Alba.

En su tiempo libre, su prioridad es disfrutar de su familia, de sus hijos pequeños y su esposa, la venezolana Virginia Troconis. Estas Navidades divide su tiempo entre su madre y sus hermanos, su padre, Manuel Benítez, y unos días en tierras venezolanas para visitar a los familiares de su mujer. Siempre acompañado de Virginia y sus hijos.