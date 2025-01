Así es Sutton Foster, la actriz que ha conquistado a Hugh Jackman

Tras su separación de Deborra-Lee Furness, con la que llevaba 27 años de matrimonio, la vida le vuelve a sonreír a Hugh Jackman. Esta semana se ha confirmado que el actor mantiene una relación con la también actriz Sutton Foster. Junto a ella ha paseado sin esconderse compartiendo además una romántica cena en un restaurante de Santa Mónica, en California.

La química entre el actor de "Lobezno" y Foster surgió sobre el escenario. La pareja compartió protagonismo en la obra "The Music Man", que se estrenó en 2021 y que permaneció en cartel hasta 2023. "Están cien por cien juntos, están enamorados y quieren pasar el resto de sus vidas juntos. Hacen todo lo posible por ocultarlo, pero son una pareja normal", declararon el pasado mes de octubre fuentes cercanas a la pareja de actores, en "Page Six".

"Es uno de los mejores compañeros que he tenido. Es un coprotagonista increíble", confesó la actriz en los premios Drama Desk Awards de 2024. "Ha sido nominada en seis ocasiones al premio Tony y lo ha ganado dos veces. Es increíble", subrayó por su parte el actor en "The Late Night With Seth Meyers".

Sutton Foster ha protagonizado innumerables producciones teatrales, pero su éxito llegó en 2002 con el papel principal de Millie Dillmount en "Thoroughly Modern Millie". Su interpretación fue premiada con un Tony a la Mejor Actriz Principal en un Musical. Posteriormente, llegaron "Little Women", "Young Frankenstein" y "Shrek the Musical". Obtuvo su segundo Tony en 2011 por su papel de Reno Sweeney en "Anything Goes".

A nivel personal ha estado casada en dos ocasiones. La primera vez con Christian Borle (2006-2009) y la segunda con el guionista Ted Griffin, con quien adoptó una niña, Emily, en 2017. En octubre del año pasado pidió el divorcio de Griffin.