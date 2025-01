Hugh Jackman y Sutton Foster confirman su noviazgo con una cita romántica

Hugh Jackmany Sutton Foster ya no esconden su amor. La pareja ha sido sorprendida por primera vez en público en Santa Mónica, lo que se ha interpretado como una confirmación oficial de su noviazgo. La pareja compartió una cena romántica en un restaurante de Santa Mónica hasta donde llegaron de la mano y ambos vestidos de manera cual.

Ajenos a la presión mediática que podría despertar su presencia junta en el local, Hugh y Sutton disfrutaron de un ambiente relajado. Un romántico encuentro que se produce tras el anuncio de separación del actor de Debora-Lee Furness, en septiembre de 2023, tras 27 años de matrimonio y dos hijos en común: Oscar Maxilar y Ava Eliot, de 23 y 18 años respectivamente. Entonces especificaron en el comunicado conjunto en el que anunciaban su divorcio que siempre estarían unidos por el bienestar de sus hijos: "Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos que han sido maravillosas. Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Asumimos esta próxima etapa con gratitud y amabilidad".

También Foster habría solicitado el divorcio de su pareja Ted Griffin, en octubre de 2024, tras una década juntos. Los dos intérpretes ya demostraron una gran complicidad durante su trabajo en "The Music Man", lo que provocó ya los rumores de romance. "Están cien por cien juntos, están enamorados y quieren pasar el resto de sus vidas juntos. Hacen todo lo posible por ocultarlo, pero son una pareja normal”, declararon el pasado mes de octubre fuentes cercanas a los artistas al portal "Page Six".

Incluso entre ellos los elogios se convirtieron en una constante. "Es uno de los mejores compañeros que he tenido. Es un coprotagonista increíble", confesó la actriz en los premios Drama Desk Awards de 2024. "Ha sido nominada en seis ocasiones al premio Tony y lo ha ganado dos veces. Es increíble", destacó la estrella de Lobezno en una entrevista en el programa The Late Night With Seth Meyers.