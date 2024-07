Aumenta la preocupación por el estado de salud de Isabel Pantoja

El 29 de junio, Isabel Pantojasuspendía su gira por "una crisis de agotamiento". Su dolencia, por lo pronto desconocida ha hecho que fuese ingresada en un hospital de Córdoba la semana pasada. Tras esto, son varias las especulaciones que se han hecho acerca de la salud de la cantante. Este domingo, el programa 'Fiesta' reveló que su hospitalización podría ser por motivos más graves. El fotógrafo Sergio Garrido pidió permiso para mostrar una información a Emma García, y según dijo, al leerlo, se le puso "la piel de gallina".

Mientras esto sucedía, la periodista Marisa Martín Blázquez hizo público que ella también había recibido dicha información: "No lo he querido desvelar antes por lo serio que es y porque pertenece a su intimidad", aseguró.

Isabel Pantoja Gtres

La preocupación fue a más cuando la presentadora, al hablar con Sergio Garrido, quiso zanjar el asunto: "Todo el cariño para Isabel Pantoja. No lo diremos nunca, pero yo tampoco me había imaginado nunca este motivo".

Un asunto "lo suficientemente serio"

Sin dar pistas, la conductora recordó que Enrique del Pozo ya había dado una información en ese mismo formato que cuadraba con lo que acababa de saber. "Me parece lo suficientemente serio. Todo el cariño para Isabel Pantoja. Además, estoy recordando que Enrique del Pozo, en su día, abría 'Fiesta' diciendo que tenía 'un asunto serio de salud'. Ahora me cuadra esa información con lo que tú me has enseñado", afirmó.

Emma, por su parte, también quiso expresar su apoyo a la autora de 'Amor eterno'. "Mucha fuerza para afrontar lo que le viene y, añado una cosa, está siendo muy fuerte. Y todavía hay que valorar más lo que ha estado haciendo hasta ahora. Una campeona".

Además, previamente programa ¡Así es la vida', ya mencionó que en las próximas semanas Isabel Pantoja pasará por quirófano y no podrá continuar con su gira de su 50 aniversario en la música. Por lo pronto, se conoce que la tonadillera ya ha sido dada de alta, aunque ella no se ha pronunciado públicamente al respecto.