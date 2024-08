Aumenta la preocupación por el estado de salud Julián Muñoz: sus impactantes imágenes tras salir del hospital

Este fin de semana el programa "Fiesta" ha emitido en exclusiva las últimas imágenes de Julián Muñoz tras haber recibido el alta en el hospital. En ellas, el exalcalde de Marbella aparece muy desmejorado, evidencian el gran cambio físico que ha sufrido en los últimos meses por su enfermedad. Cabe recordar que el que fue pareja de Isabel Pantoja tiene padece de cáncer de pulmón.

Las últimas imágenes de Julián Muñoz tras salir del hospital Telecinco

"Es complicado de describir, está en la calle, con un aspecto débil. Son sobrecogedoras porque vemos que hay una pérdida de peso muy sensible y que él sigue haciendo caso omiso a las recomendaciones de los médicos, de los profesionales", ha explicado Mónika Vergara tras ver las imágenes. En ellas, aparece Julián Muñoz fumando en la puerta de su domicilio. A pesar del cáncer de pulmón que padece, el exalcalde de Marbella no ha seguido las recomendaciones médicas y continúa fumando.

Julián Muñoz, muy delicado de salud Telecinco

"Me impresiona y me llama la atención que vaya solo y nadie le acompañe, porque podría sufrir un traspié", ha comentado Paloma Barrientos, impactada tras ver a Julián Muñoz y el gran deterioro físico que ha sufrido en los últimos meses.

Arropado por su familia

Aunque en las imágenes aparece en solitario, lo cierto es que su familia no se ha separado ni un momento de él. Mayte Zaldívar se ha convertido en su mayor apoyo y con la que se casó hace unos meses de nuevo. Sobre esta inesperada boda y su actual relación con el ex de Isabel Pantoja, Zaldívar se sinceró en "¡De Viernes!": "Me pide perdón todo el tiempo, ya le he dicho que no lo haga más, que está todo olvidado. Se ha acordado de que tenía una familia que nunca perdió, pero sí que la olvidó".