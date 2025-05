Begoña Villacís rota de dolor al hablar de su hermano, explica por qué no ha ido a terapia

Aún falta un mes para que se cumpla el primer aniversario de la muerte de Borja Villacís. Su asesinato sumió en la tristeza a toda su familia y seres queridos, pero quien da la cara pública es su hermana, Begoña Villacís. La exvicepresidenta de Madrid siempre lo tiene muy presente en su vida y cada paso que da lo hace para honrar su memoria. Con esta intención ha llegado esta tarde al plató de ‘Y ahora Sonsoles’.

La que fuese pieza clave de Ciudadanos se ha sentado a charlar con Sonsoles Ónega en el programa de Antena 3. Ha recordado cómo vivió el revés más duro que le tenía reservado la vida. Enterarse del asesinato de su hermano lo cambió todo. Ahora que está a punto de cumplirse un año sin él, se ha sincerado de cómo es su vida en su ausencia. Lo hace con una certeza: “Fue muy duro. Me hubiera gustado estar más con él”.

Begoña Villacís se abre en canal al hablar de Borja

La política ha recordado cómo recibió la noticia del asesinato de su hermano y cómo lo afrontó la familia: “Me llamó Almeida, me lo dijo él. Yo iba conduciendo, paré y luego se lo dije a mis padres. Ellos son creyentes y eso les ha ayudado a tener mucha entereza, son admirables”, reconoce aún con la emoción en su voz. Fueron momentos muy duros. No solo por lo evidente, la muerte de su hermano, sino también por todo lo que rodeó a su asesinato, las especulaciones sobre los motivos y las investigaciones sobre el entorno y actividades de Borja.

Begoña Villacís no quiso afrontar este juicio paralelo que les revictimizaba: “Apagué la tele y me dediqué a lo importante, que eran mis padres. Los medios me daban igual, no sé lo que dijeron ni he visto nada. A veces me llegaban muchas mentiras, mucha basura, pero yo no puedo controlar eso”, zanjaba esa vía de conversación. Siente admiración hacia su hermano y nada podría ensuciar eso, pues por él incluso decidió sufrir, no recurrir a ayuda profesional y experimentar de manera desgarradora su ausencia a modo de tributo hacia él.

“Hay a quien la terapia le viene muy bien y es maravilloso, pero yo decidí sufrir porque creo que en la vida hay que sufrir.Yo no fui a terapia ni me anestesié, duele mucho, pero tiene que doler, y si te permites estar jodido tendrás la referencia cuando vuelvas a estar bien. Para mí ese dolor es un tributo a mi hermano por la trascendencia que ha tenido”, detalla cómo ha sido el proceso de aceptación. Y es que asegura que aún no ha logrado superarlo: “Todo el dolor está ahí y lo puedes vivir con serenidad. Me ayuda no estar pendiente de mí misma, de cómo me siento, me interesa más cómo están los demás. Yo me cuido cuidando”.

“No hay una manera ortodoxa. Uno se informa de cómo apaciguar lo que siente. Uno acude a terapia y todo el mundo aplaude. Cada uno tiene una manera de afrontarlo. Mi manera fue no ir a terapia, no anestesiarme y decir, cura de sana, culito de rana y si no sana hoy, sanará mañana”. En un momento, Begoña Villacís no ha podido más. Ver la imagen de su hermano en la pantalla magna del plató de ‘Y ahora Sonsoles’ le estaba quebrando por dentro. “Me duele mucho esa imagen, ¿podéis quitarla, por favor?”, solicita.

Para despedirse ha querido dejar una lección que siempre pasamos por alto hasta que es tarde: “Damos por hecho que tus padres o tus hermanos van a estar siempre ahí y cuando te pasa algo así tienes que reordenar las prioridades. La vida no es siempre bonita y ese día me tocó. A todos nos toca en un momento. La madre de una amiga mía dice que todo el mundo llora, pero no a la vez. Todos vamos a llorar en algún momento y cada uno decide vivirlo a su manera. Yo decidí vivirla sin anestesiarme. Yo creo que en la vida también hay que sufrir, no estamos muy mentalizados”.