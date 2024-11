Belén Esteban habla sin tapujos sobre sus relaciones sexuales: “Aparte del placer…”

Belén Esteban ha sido la última invitada al pódcast con la sexóloga Valérie Tasso. Ambas han respondido a dudas y mitos sobre el sexo, pero, además, Belén Esteban ha revelado sin tapujos sus propias experiencias. Belén se ha mostrado además feliz de poder hablar abiertamente de este tema con un profesional: "Yo, cuando tengo alguna charla de sexo, siempre aprendo algo. Nos creemos que sabemos todo, y no es así. Hay gente con 50, 60, 70 u 80 que han tenido hijos y no saben lo que es un orgasmo", se lamentaba.

Esteban ha asegurado que en sus relaciones con su marido, Fran Marcos, "Yo no estoy pensando en llegar al orgasmo, pero me preocupa que no llegue mi pareja o no llegar yo. Yo siempre llego al orgasmo. Los dos nos preocupamos por los dos".

"Yo quiero tener una relación superplacentera, y, aparte del placer queremos acabar, y queremos acabar con el orgasmo, pero no estoy obsesionada. Tampoco digo: ‘Voy a aguantar’. Yo me dejo llevar. Pero, aparte del orgasmo con la penetración, hay otras muchas cosas que me gustan: la manera que me toca, la manera de besarme, la complicidad de la cama…”, contó. Y no solo eso, la de Paracuellos ha reconocido que a pesar de llevar ya doce años de relación sigue sintiendo deseo por su pareja: "Hay veces que tú haces más el acto sexual que otras. Hay situaciones en la vida. Pero yo tengo deseo por mi marido. Yo le quiero mucho y le amo, y tengo deseo. Creo que pasión siempre tiene que haber. Es muy importante".

Sobre la inseguridad de algunos hombres de no satisfacer completamente a sus parejas, Tasso resalta que "hay que relajarse y dejar de obsesionarse con el tiempo o el rendimiento. El sexo es para disfrutar, no para medir". Una afirmación que la colaboradora televisiva respaldó añadiendo que "debemos priorizar la calidad sobre la cantidad".

Asimismo, Belén Esteban puso sobre la mesa otro tema tabú que no debería dar vergüenza comentar, y que le plantea personalmente a la experta, como es la sexualidad en la menopausia. La sexóloga explicó que, lejos de ser esta el final de la vida sexual, es una etapa de transformación que puede abrir nuevas puertas al placer. “Es una revolución en todos los sentidos: hormonal, emocional y físico. El deseo puede parecer dormido, pero no está perdido. Con un poco de autoexploración, lectura erótica y momentos de intimidad contigo misma, es posible redescubrir tu sexualidad”. Para Tasso, mantener una vida sexual activa en esta etapa no solo es posible, sino altamente beneficioso para la autoestima y el bienestar general.