Anabel Pantoja se sienta "maltratada" por Kiko Matamoros

Fue duro, directo y algo cruel. Kiko Matamoros arremete contra Anabel Pantoja por su enfrentamiento con un reportero de “No somos nadie”. La pantojita chica trató al periodista con un cierto desprecio cuando este le hizo unas preguntas que no le gustaron. Es más, a la sobrina de la tonadillera no se le ocurrió otra cosa que llamar a David Valldeperas, director del citado programa, para protestar por la intervención de su reportero.



Fue entonces cuando Kiko Matamoros, indignado por la prepotente actitud de Anabel, elevó su voz contra ella: “Profesionalmente eres muy torpe… debes asumir que tienes que pagar un IVA por tu popularidad. Vienes de dónde vienes y eso debería darte un plus de respeto hacia la gente te que no está en un plus de poder. Aquí no todo es chuparle el culo a los jefes. Hay gente que paga la milésima parte que tú y también se merece respeto”.

Fuentes cercanas a Anabel nos aseguran que las palabras de Kiko “le sentaron muy mal, se sintió dolida, maltratada y menospreciada. No se esperaba esa salida de tono de Kiko”. Lo cierto es que la sobrinísima no es especialmente correcta con los periodistas, no suele contestar nunca y les pone cara de insatisfecha perenne, o les lanza una sonrisa forzada por las circunstancias.



Desde que dejó la televisión para volcarse de lleno en su labor de influencer, y empezó a ganar buenas sumas de dinero, Anabel cambió radicalmente el chip. Ya no es aquella mujer amable y simpática de antaño, ni la maternidad le ha ablandado el carácter. Además, por lo que dicen, lo está pasando muy mal por el enfrentamiento, eso sí, silencioso, entre su madre y su pareja sentimental, David, que mantienen las distancias incluso en público. Un cisma familiar que le causa demasiado malestar.