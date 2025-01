Bustamante recuerda las críticas a su físico: "Nadie me ha dicho a la cara nada, las redes son refugio de cobardes y acomplejados"

David Bustamante ha hablado en Herrera en COPE de la multitud de comentarios que a lo largo de su vida ha recibido por su cambio físico. El cantante asegura que estos comentarios se deben a las redes sociales, que están llenas de "cobardes y acomplejados", pues "nunca nadie a la cara" le ha dicho "nada negativo".

"Me parece muy cruel. Cada uno tenemos un espejo y un porqué", destacó el cantante, quien ya justificó su subida de peso por la ansiedad que le había producido dejar de fumar.

El artista defendió que "hay gente que es fuerte" y no le afectan estas críticas, como es su caso, pero puede haber personas a las que sí, por lo que pide "intentar hacer un mundo mejor e intentar ser más amables con los demás".

David Bustamante Gtres

"Si no tienes nada constructivo que decir, es mejor que te calles la boca", reflexiona el artista. "La gente está aburrida, es cobarde. Nunca nadie a la cara me ha dicho nada negativo. Las redes son refugio de mucho cobarde, aburrido y acomplejado", añade el cántabro.

Además, Bustamante se ha mostrado muy orgulloso por la fuerza de voluntad que ha tenido para dejar de fumar, un hábito que mantenía desde los 14 años. Y ha revelado cómo lo consiguió: "Un día me quedé sin tabaco, no fui a comprar y me demostré a mí mismo que no lo necesitaba tanto. Alguien que está realmente enganchado bajo la lluvia, bajo truenos, iría por ello, ¿no? Y dije 'si puedo aguantar unas horas, ¿por qué en un día?'. Y así otro, otro, otro".

Por último se ha atrevido a dar un consejo: "Por favor, quien me escuche, no fuméis, es la mayor basura, es lo peor", indicó el cantante, quien aseguró que, gracias a ello, había "vuelto a recuperar la voz que tenía con 20 años" y tenía "el mismo registro y la misma o más potencia".