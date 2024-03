Las campos, de la tragedia a "Supervivientes" sin olvidar el amor

A la pequeña de la saga, Alejandra, la hija de Terelu Campos, no le gusta que se utilice el genérico de «Las Campos» para definir a las mujeres de la familia, incluida ella. «Yo me llamo Rubio», ha dicho en muchas ocasiones cuando ha surgido alguna historia complicada relacionada con su tía y con su madre. Quizá al ser tan joven quiera tener su independencia biológica. Para entendernos, que la identifiquen públicamente con su propio ADN mediático y no con el de la saga familiar materna.

Puede ser que para ella sea más complicado procesar que la globalización del apellido de la gran comunicadora que fue su abuela marcó una etapa importante en los programas matinales. La Campos fue la que introdujo las tertulias políticas en su «Día a Día» de Telecinco. Le costó quitarse el sambenito de «espacio para marujas». Asombrosamente el adjetivo llegaba de ciertos periodistas «intelectuales» que cuando los contrataba como colaboradores cambiaban de opinión. Entonces Maritere, como la conocían en la radio de Málaga, donde empezó, era una gran periodista, culta y preparada.

María Teresa Campos en una imagen de archivo PS GTRES

En aquellos primeros años Terelu era Campos y Carmen, Borrego, que utilizaba su primer apellido invisible por elección propia. El manto protector para la que por ahora es una de las figuras protagonistas de «Supervivientes» hizo que de pronto la hija pequeña tuviera también su espacio en las revistas del ramo. La primogénita ya era figura de portada. Sus bodas, novios, embarazo y parto formaban parte del interés informativo de los medios de entretenimiento. En su programa con «T de Tarde» fue relatando en directo los previos al nacimiento de su hija y tercer nieto para la veterana periodista María Teresa Campos.

Todo este preámbulo con Alejandra Rubio como última incorporación sirve para estructurar de alguna manera el organigrama público de las mujeres del clan Campos. En los últimos años han pasado de la tragedia de la périda de María Teresa a ser protagonistas de historias agridulces, pintorescas y hasta divertidas. La participación de Carmen Borrego en el «reality» de Mediaset era impensable hace unos meses. Por lo visto hasta ahora no se cumplen los augurios que pronosticaban que como mucho aguantaría una semana en los Cayos Cochinos. Se ha convertido en uno de los protagonistas que da más contenido. Sus desencuentros con Ángel Cristo, su negativa a participar en algunas de las pruebas, su sentido del humor y sus ironías la han convertido en uno de los elementos principales del programa.

Carmen Borrego Supervivientes

Y el resto de mujeres Campos también dan contenido, como es el caso de Alejandra al comenzar una relación amorosa con Carlo Constanzia. Dejando el aspecto judicial aparte, el joven es hijo de Mar Flores que, a su vez tuvo un romance con el empresario naviero ya fallecido Fernando Fernández-Tapias. El empresario se casó con Nuria González, íntima de Terelu que nunca congenió con la modelo y actual personaje del programa «El Desafío».

Respeto a la matriarca

Los últimos años de vida de María Teresa Campos fue un desgaste emocional importante para las hijas que veían cómo el deterioro de la madre no tenía vuelta atrás. La Prensa respetó ese silencio informativo que rodeaba la figura de la comunicadora que poco a poco se fue apagando. Los que la conocíamos sabíamos que no haber podido despedirse desde un gran programa presentado por ella como guinda a su trayectoria profesional fue un batacazo personal importante que no supo gestionar objetivamente. Esa falta de actividad laboral se unió al desplante sentimental sufrido por su última pareja, el humorista Bigote Arrocet. Después de mantener una relación estable durante varios años, el mexicano se marchó de su vida sin dar explicaciones.

En esa última época, Carmen y Terelu vivían la tragedia por un lado y sus colaboraciones en «Sálvame» que no siempre resultaban agradables. Sobre todo para la hermana mayor que ha sido (aparentemente) la protectora mediática tanto de su hija Alejandra como de su hermana Carmen.

Terelu durante la emisión de Sálvame/Twitter

El fin de semana pasado, Terelu ingresó en la Fundación Jiménez Díaz donde la diagnosticaron neumonía. Pasaba tres días hospitalizada hasta finalmente recibir el alta. Ahora continúa su recuperación en casa a la espera de poder incorporarse de nuevo a su vida laboral.