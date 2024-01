Capilla ardiente de Paco Arévalo: Rappel, Carmen Alcayde y la polémica de Malena Gracia

La muerte de Paco Arévalo ha pillado por sorpresa a todos sus seres queridos. Ni tan siquiera su hijo, Francisco, que estaba pendiente de su salud, podría esperar el fatal desenlace. Este miércoles 3 de enero el cómico perdía la vida a los 76 años de edad en su domicilio de Valencia. Estaba malito, llevaba unos días sin comer y con mareos, como así ha asegurado su primogénito, pero no esperaba que un infarto fulminante acabase con él. Ahora, su familia, amigos y compañeros de profesión hacen piña en el tanatorio de la avenida de los Naranjos para dar consuelo a sus seres queridos, llorar su pérdida y reír a carcajadas recordando algunas de las vivencias y fechorías que perfilaban su buen sentido del humor.

Francisco Arévalo, hijo del fallecido Paco Arévalo Gtres

Han sido muchos los rostros conocidos de Paco Arévalo que se han desplazada hasta Valencia para hacer piña con su familia. Especialmente con sus dos hijos, Francisco y Nuria, que se han quedado solos sin su padre. Él ha sido el encargado de agradecer a las puertas del edificio funerario las muestras de cariño que ha recibido estas primeras horas: “Mi padre es un hombre dentro de la profesión muy queridos, muy respetado y muy amigo de sus amigos y de todos los artistas”, confesaba visiblemente emocionado y con la voz quebrada.

Paco Arévalo es un referente de la cultura española por su capacidad para robar sonrisas. Así lo ha reconocido también el vicepresidente primero y conceller de Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, Vicente Barrera, que acudía a la cita como representante de la institución y también como amigo personal. También el torero Vicente Ruiz ‘El Soro’, que no pudo evitar llorar al recordar que “se ha ido un gran hombre” y que “era mi compadre, un amigo, un hermano, consejero”, como así ha declarado a ‘Las Provincias’. No ha sido el único en mostrar su pesar, también el actor Carlos Castillo, que subraya “su humor, su sentimiento y su sensibilidad al mundo entero”.

Vicente Barrera, Juan José Padilla y 'El Soro' Gtres

Pero han sido muchos los rostros conocidos que no han querido dejar sola a la familia de Paco Arévalo en tan duras circunstancias. Entre los asistentes estaba también el diseñador Francis Montesinos, el vidente Rappel, el torero Juan José Padilla, la presentadora Carmen Alcayde, el humorista Tony Antonio o la vedette y expareja del cómico, Malena Gracia. Esta última ha estado solo unos minutos, pues la familia no le ha dejado entrar al interior de la sala, como así lloraba a su salida: “Se han portado muy mal. No quiero hablar, no me lo esperaba”, decía la vedette sin poder contener las lágrimas al verse despreciada. “Ha ocurrido algo muy feo hoy, no lo voy a contar, pero es horrible. Me voy súper mal, súper disgustada. No quiero hablar, perdonadme, pero es que estoy muy mal, no me lo esperaba y creo que no me merezco esto”.