Carlo Costanzia salva, a duras penas, a sus tres hijos ante sus graves problemas con la justicia

Carlo Costanzia padre ha superado sus reparos y se ha sentado en la noche de este 31 de mayo en el plató de ‘De viernes’. Aunque días atrás cargaba contra la prensa, especialmente contra Mediaset, por el despliegue mediático sobre el encarcelamiento de dos de sus hijos, Rocco y Pietro Constancia, el exmarido de Mar Flores ahora se desdice y expone su intimidad al mundo. Ya no lo ve como algo negativo y, mediante la correspondiente exclusiva, acude al espacio de Telecinco tras 20 años de silencio para hablar “de la situación judicial de mi hijo Carlo, después de la de mis otros hijos. También contestar la declaración que ha hecho mi ex a finales de enero y después contestar” a otras críticas surgidas estos últimos meses. ¿Por qué ahora? Él responde tajante a la pregunta de Bea Archidona: “Porque me habéis invitado vosotros”.

Tras la entrevista a Ángel Cristo, de nuevo demoledor contra su madre, Bárbara Rey, entraba en plató Carlo Costanzia. Dice estar “como en el día de la marmota”, pues se sienta en un plató de la cadena 30 años después de terminar su vinculación profesional con Mediaset y 20 años de riguroso silencio, tan solo roto para llamar “terroristas de la información” a los periodistas que hoy responde vía exclusiva. Tras ver los totales de periodistas opinando sobre su entrevista, cree que ha recibido un 100% de ostias, a excepción de Alejandra Rubio, que es “mi potencial nuera, con lo cual no cuenta”. Por cierto, dice no haber tenido “el gusto” de conocer a la novia de su hijo mayor, de quien ha querido reservar un destacado hueco de su entrevista, aunque más candente es el tema del intento de asesinato que mantiene a sus hijos menores entre rejas en una cárcel de Turín.

Considera que él y sus hijos han sido víctimas de “machaque mediático”, de ahí que quiere dar su punto de vista sobre lo que se ha publicado, aunque confiesa que no puede defender según qué cosas. Ángela Portero le lanza la pregunta sin medias tintas, sobre qué sucede en su hogar para tener a un hijo condenado por estafa, con una pulsera telemática para controlarle, además de otros problemas con la justicia, mientras sus dos otros hijos se enfrentan a tan graves acusaciones en Italia. Carlo Costanzia reconoce “pertinente” la pregunta, aunque esquiva contestarla durante larguísimos minutos. Se centra en otra cuestión, pues no sabe por qué sus dos hijos menores, que son anónimos, están “en el ojo del huracán, concentrado en algunos programas de una productora de esta cadena, donde a diario sacan noticias…”. No le dejan terminar, le paran los pies al recordarle que son personajes de “trascendencia pública” por su mediática familia. Pese a todo, denuncia que se han “traspasado muchos límites” y centra sus quejas en la prensa, tratando de no responder sobre los problemas de sus vástagos.

Reconoce que sus hijos han podido hacer las cosas mal y cree que “si alguien se ha equivocado, tiene que asumir las consecuencias de sus errores, aunque sea un hijo”. Así, confirma que su hijo Carlos no lo ha hecho bien, que la justicia hizo bien en condenarle por un delito de estafa, aunque no le considera culpable de tal hazaña, sino víctima de una trama en la que él fue engañado: “Hay pruebas que lo disculpan”. Mantiene que daría su vida por sus hijos, aunque ahora mismo reconoce que no se pondría en su piel: “No lo haría nunca, porque es su error, su vida y es su camino. Una cosa es ser padre… no soy el padre que esté ahí siempre solucionado sus problemas, pero está claro que desde dentro no se puede hacer mucho. Sí te haces preguntas, todo el mundo se equivoca”.

De los menores, destaca que Rocco no es igual que Pietro. Del primero destaca que “es deportista de alto nivel que estaban preparando para ir a las Olimpiadas”, pero sus sueños se han truncado. Todo porque acompañó a su hermano mayor en moto a un sitio que él no sabía que se iba a producir el altercado con machete que terminó con un joven malherido, perdiendo una pierna por las lesiones. “Él está pagando un error de su hermano”, le exculpa. Sin embargo, el padre sostiene que Pietro solo “tenía la intención de asustar” a su enemigo, “pegar a esta persona por lo que le había dicho a su novia”, pero el problema es que “este chico es hijo de un criminal” y por eso entiende que se produjo el altercado del machete -él lo define como cuchillo-, con fatales consecuencias como la pérdida de la extremidad que, para él, no tiene nada que ver con las heridas provocadas, porque la amputación fue tres días después. Sea como fuere, reconoce la gravedad de los hechos y que "es una tragedia y eso me quita el sueño".