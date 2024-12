Chari Gómez, la madre de Belén Rodríguez que dignificó la condición de "maruja"

La periodista Belén Rodríguez, también conocida como Belén Ro, es uno de los rostros más queridos de la televisión tras su participación en programas de televisión desde hace casi tres décadas, casi siempre en espacios dedicados a la prensa del corazón o a la telerrealidad. Estos últimos días ha sido noticia al desvelar que deja temporalmente la televisión para tratarse un cáncer de garganta que acaban de diagnosticarle.

Belén Rodríguez Mediaset

Igual que su hermano, Pedro Rodríguez, Belén lleva la televisión tatuada en su ADN. Es hija de los periodistas Pedro García Rodríguez García y la popular Chari Gómez Miranda. Para quienes tienen más años les resultará más familiar si decimos Doña Adelaida. Con este nombre, la madre de la tertuliana encarno a un personaje creado por Jesús Hermida para dar paso a las telenovelas venezolanas que empezaron a arrasar en la televisión de los noventa.

Doña Adelaida acompañaba a los espectadores, casi siempre mujeres, en aquellas sobremesas que daban a las cadenas audiencias millonarias gracias a estos culebrones de paso que ofrecían una especie de terapia colectiva para superar los sinsabores de la cotidianeidad.

De algún modo, dignificaba esa expresión de "maruja" que se endilga a las mujeres que se dedican a las tareas domésticas asociándose con tópicos como el chismorreo o la dependencia excesiva de la televisión.

Chari o, mejor dicho, Doña Adelaida llegó a publicar un libro con la editorial Papagayo sobre ello: "Ponga un culebrón en su vida". Era una especie de ensayo ligero y divertido sobre temas costumbristas de las mujeres de la época. "Pues el otro día me llamó mi amiga África, vecina de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, y me dijo que por qué no escribía un libro para transformar nuestras míseras vidas en culebrones", decía Chari. Gracias a esta cercanía, carisma y lenguaje llano, muchas mujeres se identificaban con ella.

A pesar del humor facilón que se gastaba Doña Adelaida, la madre de Belén Ro tuvo una trayectoria profesional larga y muy seria. En los setenta trabajó como guionista con José María del Río en Radio Nacional de España y en el programa "A ciento veinte", que presentaba Eduardo Sotillos los sábados por la mañana. En 1982 ejerció como subdirectora de "Así es la vida", que dirigía Andrés Aberasturi de lunes a viernes. Fue ahí cuando Hermida se fijó en ella. A su etapa como comentarista de culebrones le siguió otra más intensa junto a María Teresa Campos. En 1992 fichó por Antena 3 para presentar "Vaya fauna", un programa con divertidas anécdotas protagonizadas por animales. En 2001 recibió el Premio Andalucía de Periodismo en su modalidad de Televisión.

Como Doña Adelaida o como Chari Gómez, siempre se caracterizó por su desparpajo y una soltura que ha heredado su hija. En el recuerdo están también las geniales imitaciones del dúo Martes y Trece en sus Especiales Fin de Año. Falleció el 22 de febrero de 2011 a los 80 años.