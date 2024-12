La familia y la entrevista más dura de Belén Ro

El miércoles pasado la periodista televisiva Belén Rodríguez, más conocida como Belén Ro, aparecía en la portada de la revista «Semana» contando que le habían detectado un tumor en la laringe. No daba más datos porque tampoco los tenía en el momento de realizar la entrevista. Ese reportaje con Iván Reboso, redactor de la publicación, estaba cerrado desde hacía tiempo. No iba a ser portada, sino un tema para páginas interiores que había realizado Reboso con anterioridad. En ese encuentro, hablaba de sus colaboraciones en los diversos realities de Mediaset de los que ella es una especialista. Así estaba configurada la entrevista y así se iba a publicar como un personaje televisivo más.

El cambio sucedió el martes anterior cuando acudió a una revisión con la doctora Ruiz Jiménez, como la propia Belén me contaba esa misma noche: «Le comenté a Rocío que me dolía la garganta desde hacía tiempo. Y me envió al especialista que fue quien me dio la noticia. Iba sola porque no imaginaba este cambio en mi vida. Y aún me cuesta procesarlo, pero estoy con una actitud muy buena». El domingo en el chat del programa «Fiesta», donde colabora, quiso adelantar la noticia que como decíamos todos sus amigos y conocidos «nunca nos hubiera gustado recibir». El diagnóstico fue el que cambio el reportaje inicial y se reconvirtió en lo que apareció el miércoles, día de revistas.

A Belén la conozco desde mucho antes de que apareciera por primera vez en la redacción del programa que María Teresa Campos tenía en la televisión pública. La comunicadora era amiga de Chari Gómez Miranda, madre de Belén, guionista y directora de programas en Radio Nacional. Una profesional con muy buenos contactos en el mundo político y artístico. Conocía a todo el mundo. Desde Adolfo Suárez a Felipe González que, por cierto, cuando se convirtió en Doña Adelaida, presentando el culebrón «Cristal», la felicitó por ser tan innovadora.

Belén Rodríguez anuncia que padece cáncer de garganta Semana

Precisamente en los primeros años de Campos en Madrid, Chari fue fundamental al presentarle a gente interesante. Teresa ya era una periodista muy conocida en Málaga, pero en la capital no lo era tanto. Precisamente esa amistad sirvió para que Belén, estudiante de Periodismo, se incorporara a la televisión. Podría haberlo hecho en Grupo Zeta donde su padre Pedro Rodríguez era el subdirector de la revista «Tiempo». Un hombre de una gran personalidad y amabilidad con toda le gente que trabajamos a sus órdenes. Fue en la profesión el que inventó las «negritas políticas». Tenía una columna en el semanario donde publicaba historias de personajes conocidos que vivían instaurados en el poder (diputados, senadores, cargos públicos) más allá de la visión que daban otros medios.

Esta sección era una de las más leídas. Falleció a los 50 años dejando un buen recuerdo. Tantos años después los periodistas que trabajamos con él seguimos recordando sus buenos consejos y, sobre todo, el respeto que tenía con los jóvenes que empezábamos a los que enseño la importancia de la profesión. Belén y sus hermanos iban a menudo a la redacción de «Tiempo» a recoger a su padre que se los llevaba a comer al Luarques, un restaurante asturiano donde el periodista tenía mesa fija. A Belén todos en casa la llamaban «la nena» y así se dirigía su padre cuando aparecía por la revista. Fue «la nena» para todos.

Decía que Belén podría haber seguido esa senda del periodismo de papel, pero se fue a la tele. En cambio, su hermano Pedro se quedó en «Interviú» hasta que se convirtió años después en uno de los profesionales más reconocidos del mundo televisivo. En la productora Cuarzo llegó a director general inventado programas que tuvieron un gran éxito. Como su padre, murió joven, a los 50, de un infarto.

Para Belén fueron dos pérdidas tremendas en su vida pero que gracias a su positividad pudo superar. Igual que ahora con su revés de salud. «Tengo dos posibilidades: deprimirme, no salir de casa y llorar y llorar por la mala suerte o todo lo contrario. Contarlo y salir adelante que es lo que voy a hacer. Estoy emocionada por todos los mensajes que estoy recibiendo de gente a la que no conozco. Por ahora dejo la tele pero volveré recuperada».