Christian Gálvez sale en defensa de Patricia Pardo: "He tenido que escuchar de mi mujer cada cosa..."

Christian Gálvez ha concedido una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha en el podcast "Vaya Vaina". El presentador, sin tapujos, ha hablado de algunas de las cuestiones que más titulares han generado en la crónica social de nuestro país, desde los motivos de su divorcio con Almudena Cid a los inicios de su relación sentimental con Patricia Pardo, con la que ha formado una bonita familia. Además, ha aprovechado la ocasión para salir en defensa de la periodista y exponer todo el hate que ambos han recibido desde que oficializaron su noviazgo a finales de febrero de 2022.

"Yo hice lo que tenía que hacer y era pensar en mí y perdonadme, porque yo soy muy creyente: si he hecho las cosas muy bien en mi vida, Dios me ha premiado con la mujer que tengo. Y si he hecho las cosas muy mal, Dios me ha perdonado y me ha premiado con la mujer que tengo", ha declarado Gálvez sobre su ruptura con Almudena Cid, defendiéndose de la decisión que tomó y de la que no se arrepiente.

En defensa de Patricia y su amor

"Yo me enamoré y la gente que le empieza a poner matemáticas al amor, entiendo que no se ha desenamorado y se ha enamorado en la puta vida. Mi mujer no tuvo la culpa absolutamente de nada. Al final yo creo que es muy honrado decir ‘esto ha llegado hasta aquí, ya está", ha comenzado diciendo Christian Gálvez sobre los inicios de su relación con Patricia Pardo y el hate que recibieron. El problema es que en los últimos años se me ha criticado por hablar de mi mujer y de mi hijo. No voy a dejar de hablar de lo que me gusta como Leonardo o Jesús. No lo hago por ofender a terceros, sino porque estoy enamorado", ha añadido,. muy tajante, el presentador.

Christian Gálvez y Patricia Pardo Gtres

"He tenido que escuchar de mi mujer cada cosa... porque se acaba el amor y empieza otro, he tenido que escuchar cada mierda.... de llamar a mi mujer incubadora humana. Pero, ¿Qué clase de vida tienes para pensar que dos personas que se separaron y se conocieron por el destino y hayan formado una familia es algo malo? ¿Qué problema tienes?", ha expresado Christian Gálvez, totalmente indignado por el odio que existen en las redes sociales y dando la cara por Patricia Pardo. "Hay gente que debería parar", ha finalizado sobre el asunto.