Carmen Borrego desvela el verdadero motivo por el que José María Almoguera entra en "GH Dúo": "Me parece bien"

Carmen Borrego ha vuelto a "Vamos a ver" con muchas de hablar. Después de que su hijo José María protagonizase la última portada de la revista "Lecturas" y cenase con su padre en Nochebuena, la colaboradora ha regresado a su puesto de trabajo para aclarar en qué punto se encuentra su relación, además de desvelar el verdadero motivo por el que su hijo entra como concursante en la próxima edición de "GH Dúo".

Tal y como ha revelado la hermana de Terelu, Almoguera participa en el reality "por su hijo y me parece bien". "Le he dicho esas cosas que le dicen las madres. Que ni se le vaya a ocurrir entrar con un calzoncillo roto que le mato. Está separado, es joven, si hace "edredoning" espero que sea porque se ha enamorado. No es ningún delito pero creo que no lo va a hacer. Estar solo, estar dentro y saber que no puedes tener contacto, echar de menos...", ha añadido sobre el asunto con total sinceridad.

José María Almoguera y Jorge Javier Vázquez Mediaset

Carmen Borrego cree que su hijo estará en "un segundo plano" al principio del concurso, pero está convencida de que irá ganando protagonismo conforme avance el concurso. "Yo creo que veremos a un buen compañero porque siempre lo ha sido".

Cada vez más cerca de la reconciliación

Carmen Borrego está convencida de que la reconciliación su hijo está cada vez más cerca. "Siento que las cosas están mejor y si digo que lo siento por algo lo diré. Estoy abierta a la reconciliación. El mejor regalo navideño sería el abrazo de mi hijo, sin dudarlo... Creo que está más pronto la reconciliación de lo que todos e incluso yo pensamos", ha declarado la televisiva. Sobre el motivo de su distanciamiento, ha sido muy directa: "Cometimos el error de no hablar. Creo que cuando pasan estas cosas es importantísimo hablar. A veces el hablar causa dolor, pero las reconciliaciones en las que no se habla luego duran poco".

Además, quitándole importancia, también ha querido aclarar el motivo por el que José María no cenó con ella en Nochebuena en casa de Terelu. "La Nochebuena ha sido como en todas las familias. No se ha discutido nada. Siempre se ha hecho en casa de mi hermana", ha desvelado Carmen Borrego, explicando que "no estaba mi hijo, la ha pasado con su padre como siempre".